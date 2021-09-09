Владивосток - динамичный, амбициозный, растущий: подведены итоги опроса жителей

Подведены предварительные итоги опроса жителей Владивостока о том, каким они видят в будущем развитие родного города, в том числе пространственное. В опросе, организованном администрацией краевого центра совместно с компанией Конкрит Джангл Архитектура, приняли участие 5 982 человека. Наиболее активными респондентами проявили себя люди в возрасте от 26 до 45 лет — 70%, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На вопрос, каким хотели бы видеть Владивосток его жители в перспективе, 35,5 % опрошенных ответили - динамичным, амбициозным, растущим городом на 1 - 1,5 млн человек. 32 % представляют Владивосток уютным, комфортным европейским городом на 600 тыс. человек, 28 % мечтают о столичном городе, активном и включенном в мировую экономику, с населением до 2 - 2,5 млн человек.

Как сообщила руководитель отдела аналитики и алгоритмического проектирования компании Конкрит Джангл Архитектура Анастасия Потапенко, более половины опрошенных видят перспективы самореализации во Владивостоке. Жители любят город за море, природу, уникальность и потенциал, верят в его трансформацию.

Есть и такие, кто хотел бы переехать в другой город. Причиной для переезда называют высокие цены на жилье и продукты, некомфортность городской среды для пешеходов и маломобильных групп населения, отмечают недостаток возможностей детского дошкольного образования, а также культурных событий в городе.

Среди городов и стран, названных для переезда (то есть это те города, которые конкурируют с Владивостоком за социальный капитал и, возможно, лишены ряда его недостатков) безусловными лидерами являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар и Сочи. Некоторые готовы были бы перебраться за рубеж.

Опрос показал, что помимо проблем с жильем есть также проблемы с качеством и количеством офисных, складских и производственных помещений – все это составляет сложности для ведения бизнеса. Также предприниматели указали на недостаток квалифицированных кадров, в том числе рабочих специальностей, трудности взаимодействия с государственными органами, моноцентричность города и неразвитость его локальных центров.

Перспективы, связанные с развитием бизнеса во Владивостоке, предприниматели видят в развитии туризма и логистики, в уменьшении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, в развитии деловых центров в разных районах города, в налаживании международных связей.

Если говорить о развитии районов, в целом практически все они отлично обеспечены продуктовыми магазинами, нормально или несколько ниже среднего - социальной инфраструктурой. При этом отмечен недостаток в районах общественных пространств, спортивно-оздоровительных, культурно-образовательных объектов и предприятий общественного питания. Пока низкие оценки, к сожалению, получило благоустройство дворов и в целом районов – в этом направлении предстоит еще много работы.

Опрос показал, что жители Владивостока традиционно современные и продвинутые люди: 79 % опрошенных готовы перерабатывать мусор, если будут оборудованы точки сбора, а 12 % занимаются этим уже сейчас.

Уровень удобства перемещения по городу пешком получил достаточно низкие оценки. Ситуация с общественным транспортом несколько лучше, но также явно требует улучшения. Пока самым удобным способом перемещения ожидаемо назван автомобиль.

При этом 76 % автомобилистов ответили, что готовы или возможно готовы отказаться от автомобиля для ежедневных поездок, если бы в городе был удобный и качественный общественный транспорт с регулярным расписанием. А более половины готовы использовать велосипед для перемещений по городу, если для этого будет удобная инфраструктура.

Наиболее перспективным типом перемещения по городу названо пешеходное движение, потом личный автомобиль, автобусные перевозки, легкое метро.

Самым популярным символом Владивостока стало море, потом мосты, маяк, тигр, чайка, сопки, якорь. Также немало упоминаний пришлось на пянсе, автомобили, фуникулер, пробки, памятник борцам за власть Советов и ростральную колонну. Из ярких и более редких можно отметить рододендрон, группу «Мумий Тролль», влажность и морось, корюшку, шоколад с морской капустой, мидии, авторынок на Зеленом Углу.

Жители считают, что через 15 лет в городе обязательно должны улучшиться доступ к набережным, пешеходная инфраструктура, очистные сооружения. Люди ждут мост на Чуркин с Эгершельда, отмечают необходимость доступного жилья, парков и скверов, жителям нужен морской транспорт, аквапарк, комфортные пространства для жизни и труда, раздельный сбор мусора.

Последним вопросом анкеты было предложение оставить любой комментарий. 40 % из них содержали признания в любви родному городу и сопереживание его судьбе. 32 % комментариев - конкретные и очень разнообразные запросы, например, на парки на вершинах и склонах сопок, на доступную городскую среду, комфортный общественный транспорт, высадку каштанов и многое другое.

В администрации города еще раз подчеркнули: все анкеты обработаны, прочитаны и обязательно будут учтены в дальнейшей работе.

Напомним, опрос стартовал 21 июля. Также в рамках работы над видением Владивостока и стратегией его пространственного развития состоялась конференция, в которой приняли участие представители профессионального сообщества – архитекторы, урбанисты, застройщики, экономисты и другие эксперты.

Результаты будут использованы при разработке стратегии пространственного развития Владивостока до 2050 года. Также анализ ответов и проблем важны для планирования работы городских властей во многих сферах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]