Жители Трудового высказались о судьбе поселкового парка

В поселке Трудовое, который входит в состав Владивостокского городского округа, завершился опрос жителей по вопросам благоустройства центрального парка (ул. Лермонтова, 81). С инициативой о его проведении выступил глава города Константин Шестаков, который побывал в поселке в начале августа. Целью опроса было выяснить, каким местные жители видят свой парк в будущем, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Опрос в течение трех дней проводили волонтеры Молодежного ресурсного центра Владивостока. За это время было опрошено 300 человек. Каждый из них рассказал, удовлетворяет ли их нынешнее состояние зоны отдыха, кто и как предпочитает проводить здесь время – отдыхать с ребенком, посещать культурно-массовые мероприятия, общаться со знакомыми.

«Наши волонтеры разъяснили жителям поселка, что от их мнения будет зависеть, какой будет реконструкция центрального парка здесь, в районе станции Угольной. Местные жители самого разного возраста высказывали предложения, какое наполнение они видят в своём парке. Все ответы волонтеры зафиксировали в опросных листах. Для того, чтобы после обработки результатов опроса специалисты составили проект реконструкции парка именно такой, каким его видят неравнодушные жители Трудового. И это место станет комфортной зоной притяжения как для молодежи, так и для людей постарше», - рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

В отличие от очной формы опроса, онлайн-опрос на тему благоустройства центрального парка в поселке Трудовое продолжается. Пройти его можно в инстаграм-аккаунте администрации Владивостока adm_vlc. Ссылка на опрос – в шапке профиля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]