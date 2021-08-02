Константин Шестаков поручил привести в порядок центральный парк поселка Трудовое

Глава Владивостока побывал с рабочим визитом в Трудовом. Жители поселка регулярно жаловались в соцсетях на плохое качество дорог, протекающую кровлю в школе №71, а также на нехватку мест для прогулок. В прошлом году здесь был открыт новый сквер, но игровые комплексы уже нуждаются в ремонте, сообщают «Вести:Приморье».

Сквер на Лермонтова, 91 построили всего год назад. Мест для отдыха в Трудовом немного, и он пользуется большой популярностью у жителей и их детей. Поэтому некоторые горки и качели за год пришли в негодность. У всех работ не истек гарантийный срок, в ближайшее время сюда выйдет подрядчик и восстановит игровой комплекс, а также приведет в порядок зеленые зоны.

Кроме того, в следующем году в Трудовом появится скейт-парк. Место для него уже определено - это центральный сквер в районе Лермонтова, 81. А вот наполнение могут придумать жители. В ближайшее время будут проведены опросы и голосование.

«Обращения в социальных сетях показали, что жителей волнует состояние дорог, учебных заведений, а также нехватка мест для отдыха и прогулок. Территорию для восстановления зоны отдыха мы нашли. Это местный центральный парк, где много зелени, которую обязательно сохраним. А вот лавочки, сцена, игровые комплексы явно нуждаются в ремонте или замене. Предлагаем жителям поучаствовать в голосовании и самим решить, что они хотят здесь видеть. Это может быть скейт-парк, спортивные тренажеры, детские игровые комплексы», - отметил Константин Шестаков.

Глава Владивостока также отметил, что в этом году будет проведен ямочный ремонт на Чичерина, Курчатова и Лермонтова. В будущем году дорожники включат несколько улиц Трудового в капитальный ремонт. Также дополнительное финансирование будет направлено в местные школы и детские сады.

В частности, в школе №71, на которую поступали жалобы в соцсетях, отремонтируют кровлю и систему электричества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]