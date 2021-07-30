Каким быть Владивостоку? Продолжается опрос жителей о перспективном развитии города

Во Владивостоке продолжается опрос общественного мнения – с целью разработки стратегии пространственного развития города. Для участия необходимо заполнить онлайн-анкету, сообщают «Вести:Приморье».

Опрос проводит администрация города совместно с Дирекцией общественных пространств. На сегодня заполнено уже более 3 100 анкет. Но для полноценного понимания, каким видят развитие Владивостока в будущем, необходимо собрать как можно больше мнений людей – жителей города и всех, кому дорог Владивосток. Собранная информация, а также мнения и оценки архитекторов, урбанистов, других экспертов лягут в основу будущего документа.

Среди вопросов – оценка условий для развития бизнеса, обустройства дворов, доступности социальных объектов, качества городской среды, предпочтения в вопросах транспорта, районов для жизни, этажности жилой застройки и многое другое.

«Есть и вопросы, выявляющие образ города в глазах жителей, эмоции, мечты. Всё это тоже очень важно для планирования будущего Владивостока», - говорят организаторы опроса.

Предварительный анализ анкет показал немало интересного. Так, более 65 процентов респондентов положительно оценивают рост туристического потока во Владивостоке. 41 процент жителей готов поехать на велосипеде до точки назначения в хорошую погоду, а 12 процентов – сядет на двухколесный транспорт в любую погоду.

Участники опроса крайне критически оценивают нынешние возможности для перемещения по городу пешком: более 82 процентов респондентов оценили их от тройки и ниже. Еще хуже ситуация с передвижением на велосипеде: 87 процентов практически не видят для этого никаких возможностей (оценили на единицу и двойку).

При этом жители проявили искреннюю любовь к родному городу: 44 процента знают основные события истории Владивостока, а 800 человек написали эссе, рассказав лирические, трогательные или забавные истории, связанные с городом, в том числе и личные.

Напомним, стратегия пространственного развития – важная часть программы развития города в целом. Такого рода документ должен отвечать на ключевые вопросы: каким за полтора столетия сложился образ Владивостока к сегодняшнему дню, куда идет город в своем развитии и каким бы его хотели видеть жители, каковы принципы использования городской территории.

Опрос продлится до 15 августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]