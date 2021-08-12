Каким быть Владивостоку? Свое мнение можно высказать в онлайн-анкете

Во Владивостоке продолжается опрос общественного мнения, результаты которого лягут в основу документа «Видение Владивостока – 2050», где будут названы основные направления – каким жители хотят видеть свой город в будущем. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрацрии Владивостока, для участия в опросе необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте мэрии.

На сегодня заполнено уже около 6 тысяч анкет. Организаторы изучают и делают первые выводы, как оценивают жители свой город. Опрос граждан продолжается до 15 августа.

В рамках работы над видением Владивостока и стратегией его пространственного развития состоялась также конференция, в которой приняли участие представители профессионального сообщества – архитекторы, урбанисты, застройщики, экономисты и другие эксперты.

Напомним, стратегия пространственного развития – важная часть программы развития города в целом. Такого рода документ должен определить вектор развития города на перспективу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]