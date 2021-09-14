Роль социально ответственного бизнеса в развитии волонтерского движения обсудили на полях ВЭФ-2021

Роль социально ответственного бизнеса в формировании современного волонтерского движения обсудили эксперты на полях VI Восточного экономического форума, завершившегося в начале сентября во Владивостоке. В ходе дискуссии «Новые грани волонтёрства» руководители ведущих добровольческих организаций страны представили свои проекты и собственное виденье перспектив развития общественных инициатив, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Свой успешный опыт, объединивший вклад социально-ответственного бизнеса в развитие волонтёрского движения и новые подходы к работе с волонтёрами, представила компания АО «Восточный Порт». Более двух лет назад предприятие объединило усилия представителей активной общественности посёлка Врангель Находкинского городского округа. Была организована работа Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», ставшего эффективной площадкой для диалога и обратной связи между руководством АО «Восточный Порт» и жителями поселка Врангель.

Сегодня Фонд выявляет потребности местного населения и помогает направлять ресурсы АО «Восточный Порт» в рамках его социальной политики на решение самых актуальных вопросов жителей поселка. Работа идет по линии 12-ти программ социального развития: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

В рамках реализации программы «Волонтёры» Фонд создал в поселке Врангель координационный волонтерский центр. Здесь разрабатываются планы мероприятий и социальных акций, осуществляется сбор различных видов материальной помощи для нуждающихся групп населения, проводятся обучающие семинары и мастер-классы для волонтеров. Суть механизма работы координационного волонтерского центра проста: добровольцы предлагают идеи социально-значимых акций и проектов, сотрудники центра помогают с их «упаковкой», а Фонд «Восточный Порт» оказывает финансовую поддержку, чтобы воплотить волонтерские проекты в жизнь.

За полтора года работы были достигнуты серьезные результаты. Через стены координационного центра прошло более 450 волонтеров, они приняли участие в почти 500 мероприятиях, акциях и проектах. Благодаря Фонду «Восточный Порт» Врангель превратился в настоящий центр волонтерского движения Приморского края.

"Второй год мы привлекаем к разным проектам Фонда добровольцев, и уже создали во Врангеле серьезное волонтерское движение", – отмечает вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – "Вместе с портовиками и жителями микрорайона ребята принимают участие в «зелёных посадках» в рамках традиционного эколого-просветительского проекта «Экомарафон», на морских субботниках очищают от мусора побережье залива Находка, участвуют в социальных акциях. Благодаря успешному взаимодействию сотрудников «Восточного Порта» и волонтёров Фонда посёлок Врангель стал чище, зеленее и комфортнее."

Как отметили эксперты в ходе дискуссии, опыт реализации Фондом «Восточный Порт» программы «Волонтеры» сегодня показывает, что поддержка крупным социально-ответственным предприятием развития волонтерского движения на территории присутствия имеет важный синергетический эффект. В частности, добровольцы, имея финансовую и организационную поддержку крупного предприятия, в состоянии проводить действительно масштабные акции с большим охватом и числом участников. Большее количество людей имеет возможность получить их помощь. В свою очередь, предприятие, задействуя ресурс волонтёров, имеет возможность более рационально использовать средства, направляемые на социальные нужды и получает серьезную поддержку за счет выстраивания позитивных, конструктивных отношений с наиболее социально активной частью общества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]