Криминальный квартет ТОФ: раскрыта преступная схема хищения военного имущества

Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечен канал хищения и незаконной реализации судового оборудования из хранилищ 703 Центра МТО ТОФ, организованный индивидуальным предпринимателем жителем г. Петропавловск-Камчатский Лиманским Я.И.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями изобличен весь круг участников организованной Лиманским Я.И. преступной группы,

в которую также входили военнослужащие и служащие 703 ЦМТО ТОФ, наделенные организационно-распорядительными функциями.

Так, различные роли в преступной схеме хищения военного имущества выполняли капитан 1 ранга Васильев С.В., капитан 3 ранга Кулик А.С., капитан 2 ранга Сидоров К.М. и служащая Пеликова Н.Г.

В рамках преступного умысла предполагалось реализовать третьим лицам в г. Санкт-Петербург фиктивно списанное оборудование, предназначенное для ремонта кораблей 114 бригады охраны водного района. Общая стоимость похищенного имущества составила более 24 млн. рублей. При попытке вывоза награбленного через контейнерный терминал Лиманский Я.И. был задержан.

В результате скоординированных действий сотрудников военной контрразведки и военного следствия по фактам присвоения и растраты военного имущества, а также получения и дачи взяток должностным лицам в отношении всех подозреваемых лиц были возбуждены уголовные дела.

На основании собранных УФСБ России по ТОФ доказательств, приговором 35 гарнизонного военного суда по уголовным делам, возбуждённым военным следственным управлением СК России по ТОФ все подсудимые признаны виновными и приговорены:

- Васильев С.В. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (Получение взятки), к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 3,5 млн рублей, лишению права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, лишению воинского звания «капитан 1 ранга» и конфискации денежной суммы в размере 200 тысяч рублей, соответствующей стоимости взятки;

- Лиманский Я.И. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России, ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК России (Дача взятки), ч. 2 ст. 292 УК России (Служебный подлог), приговорен к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 10 млн рублей, лишению права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 5 лет;

- Пеликова Н.Г. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России, ч. 2 ст. 292 УК России и ч. 2 и ч. 5 ст. 291.1 УК России (Посредничество во взяточничестве), приговорена к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 4,5 млн рублей;

- Сидоров К.М. – за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России, ч. 2 ст. 292 УК России, приговорен к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 500 тыс. рублей, лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 3 года, лишению воинского звания «капитан 2 ранга»;

- Кулик А.С. – за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России, приговорен к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 300 тыс. рублей, лишению воинского звания «капитан 3 ранга».

Осужденными подана апелляционная жалоба. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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