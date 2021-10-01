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Владивосток–2050: каким может стать город в будущем

Владивосток–2050: каким может стать город в будущем

Источник фото: Администрация Владивостока

«Владивосток–2050: стратегия пространственного развития города» - такой документ разработан специалистами администрации Владивостока, а также архитекторами краевой столицы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Пока это первый этап большой аналитической работы по пространственному развитию, которая планируется в ближайшей перспективе. Задача – обозначить роль города на карте Дальнего Востока, России и Азиатско-Тихоокеанского региона, определить основные векторы развития экономики, принципы дальнейшей застройки, образ города и ключевые цели на будущее, а также проекты, которые помогут их достигнуть.

Документ создан на основе генерального плана города и Правил землепользования и застройки, проекта, разработанного КБ «Стрелка», мастер-плана японской компании «Никкен Секкей», предложений, выработанных в ходе конференции профессионального сообщества, которая прошла летом этого года в рамках создания стратегии пространственного развития города, а также опроса жителей.

Направления развития

Так, специалисты констатируют: сейчас Владивосток – это город-порт, логистический центр, а также центр международного сотрудничества России со странами АТР. Предлагается скорректировать направление развития и позиционирования: Владивосток должен стать городом, удобным для жизни и ведения бизнеса. Такой вариант предусматривает широкую диверсификацию экономики. Население к 2050 году может достигать 2,5 млн человек – при условии выполнения целого ряда мер и программ развития.

Ключевые направления развития

Выделен ряд ключевых проблем, которые требуют решений, среди них, к примеру, - отток населения, приоритет личного транспорта над общественным, недостаток вело- и пешеходной инфраструктур, изношенность инженерной инфраструктуры и другие.

Из ключевых отраслей, помимо логистики, в городе могут успешно развиваться туризм и культура, креативные индустрии, отрасли, связанные с мировым океаном и биотехнологиями. Среди важнейших целей – доступное жилье, качественная городская среда, высококвалифицированные рабочие места, развитая сфера образования, культуры, досуга.

ул Семеновской 

Эксперты предлагают перейти к стратегии сбалансированного роста города, основные элементы которой – разнообразие видов жилой застройки, компактность, связанность и комфорт перемещений и другие. Еще один элемент - смешанное землепользование, который означает строительство различных видов жилья, офисов, школ, парков, магазинов, ресторанов и других типов объектов в одном квартале. Смешанное землепользование привлекает больше людей на территорию в разное время суток, что позволяет поддержать малый и средний бизнес, повысить безопасность и жизнеспособность такой территории.

Стратегия «Компактный город» означает более эффективное использование ранее освоенных городских территорий, поощрение комплексного развития внутри сложившихся городских районов, а не освоения больших площадок вне города.

Реновация Голубиной Пади

Специалисты подчеркивают: сейчас огромные территории уже освоенной части полуострова Муравьева-Амурского заняты пустырями, гаражами, складами, промзонами – это так называемые неактивные территории, которые необходимо включать в оборот. Здесь можно было бы разместить порядка 5 млн кв. метров жилья – а это не менее 150 тысяч жителей.

В плане жилищного строительства и развития территорий отражены такие перспективные проекты, как создание центрального бизнес-хаба в районе Первой Речки на месте нынешней нефтебазы, комплексное освоение полуострова Саперный на острове Русский, острова Елены, бухты Патрокл, создание нового планировочного района Уссурийский (в районе бухты Щитовая), реновация Голубиной Пади.

Планировочный район Уссурийский

А к 2050 году необходимо планировать комплексную реновацию территорий массовой жилой застройки 1950-1980 годов.

Отдельный раздел – транспортное развитие города. В планах – строительство моста от ул. Казанской на остров Елены, второго моста через Золотой Рог - от Эгершельда до Чуркина (ул. Калинина). Развитие общественного транспорта предполагает выделенные полосы для автобусов и электротранпорта. Необходимо внедрение городской электрички по круговому маршруту.

Проект развития транспортной инфраструктуры

Обязательный элемент современного города – платное парковочное пространство, развитие электротранспорта, создание велодорожек, развитие пешеходных связей, грамотное проектирование улиц, которое должно предусматривать островки безопасности, зеленые зоны, меры успокоения трафика и т. д.

Ключевые проекты в сфере рекреации и благоустройства – реконструкция парка Минного городка, создание парка на полуострове Назимова, непрерывной набережной и сети видовых парков на сопках и многие другие.

Парк Минного городка, проект реконструкции

Специалисты подчеркивают: в дальнейшей работе над стратегией пространственного развития Владивостока многие проекты будут уточнены и скорректированы. Однако создание документа поможет увидеть образ города будущего, определить его основные ценности, которые необходимо сохранить, обозначить модели дальнейшего развития. 

С документом можно ознакомиться по ссылке.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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