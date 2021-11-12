С универсального терминала АО «Восточный Порт» отправлен первый контейнерный поезд из полувагонов

Со станции Находка-Восточная ДВЖД на этой неделе стартовал первый контейнерный поезд из 56-ти полувагонов, в которые на терминале универсального специализированного комплекса АО «Восточный Порт» были погружены 68 двадцати- и сорокафутовых контейнеров с импортными товарами и промышленным сырьём, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Подобным образом контейнеры в России не перевозились более шести лет. Новая технология погрузки предполагает крепление габаритной металлической тары надувными пневмооболочками вместо деревянных подпорок. 22-го ноября контейнерный поезд, пройдя практически 10 000 километров, доставит грузы в подмосковный терминально-логистический центр «Белый Раст».

На первом этапе контейнеры были выгружены с судов на причалы Универсального перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт» (ППК1) и затем погружены в порожние полувагоны, ранее доставившие к терминалам «Восточного» металл и сибирский уголь для перевалки в адрес зарубежных потребителей. Формирование контейнерного состава, согласование нитки его графика и подготовка сопутствующих документов в сжатые сроки были достигнуты за счёт чёткого и слаженного взаимодействия всех участников процесса: АО «Восточный Порт», Дальневосточной железной дороги (филиала ОАО «РЖД»), Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания, Центральной дирекции управления движением, припортовой станции Находка-Восточная и заказчика формирования поезда – экспедиторской компании «Нэко Лайн Азия», которая занимается перевозками из Китая в Россию и владеет собственным флотом.

Отправка первого контейнерного поезда в составе полувагонов состоялась в рамках масштабного процесса диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, проводимого АО «Восточный Порт» для решения задачи формирования мультимодального экспортно-импортного хаба на базе Универсального перегрузочного комплекса. Это позволяет наращивать объемы принимаемого транзитного и импортного груза. Сейчас на ППК1 полным ходом идёт реализация первого этапа проекта, в рамках которого ведётся модернизация портовых мощностей и закупка современного перегрузочного оборудования (например, приобретён мобильный погрузчик контейнеров – ричстакер). Под контейнеры здесь задействовано два причала, текущая мощность терминала составляет порядка 29 тысяч TEU в год. В 2022 году в рамках второго этапа будет выделено три причала, с учетом модернизации и покупки новой техники мощность комплекса достигнет практически 90 тысяч TEU. Третий этап, который предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов, увеличит мощность почти до 117 тысяч TEU. Общий объём инвестиций в данный проект составит свыше 800 млн рублей.

По мнению специалистов сферы железнодорожного транспорта, технология формирования и отправки контейнерных поездов из полувагонов, а не привычных фитинговых платформ, позволит выровнять сложившийся дисбаланс на сети дорог в обеспечении подвижным составом контейнерных перевозок. Особенно это актуально для Дальневосточной железной дороги, на дистанции которой с января по октябрь 2021 года наблюдается рост контейнерных перевозок и, соответственно, дефицит фитинговых платформ.

"Сегодня мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, планируем привлечение всех грузов, в том числе, контейнерных. Компания «Восточный Порт» на сегодняшний день обладает соответствующими технологическими возможностями для устойчивой логистики экспортно-импортного контейнерного грузопотока на мощностях универсального комплекса. Однако при этом крайне важно в работе российских железных дорог не осуществлять порожний грузопоток платформ и вагонов, так как экспортно-импортный грузопоток предполагает осуществление «замкнутого» перевозочного процесса. Достижение мультипликативного эффекта за счёт обратной загрузки порожних вагонов после выгрузки экспортного угля и металла для отправки на запад России выгодно как РЖД, так и собственникам вагонов, и грузоотправителям в условиях острого дефицита специализированных фитинговых платформ, особо востребованных в настоящее время", – отмечает директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]