Во Владивостоке благоустраивают пешеходную зону от Борисенко до Феодосийской

На улице Борисенко дорожная служба продолжает работы по благоустройству пешеходных зон. Новые удобные и безопасные тротуары свяжут дома нового микрорайона Патрокл с остановкой общественного транспорта, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

С просьбой благоустроить тротуары на участке от Борисенко, 104 до пересечения с Феодосийской в городскую администрацию обратились местные жители во главе с председатель ТОС «Патрокл – Сочинская» Виталием Гречанюком. Просьбу людей поддержали: были проведены необходимые расчёты, подготовлены документы, выделены средства и определена подрядная организация, которая и проводит работы.

«Частично уже выполнен монтаж бортовых камней и подготовлены к асфальтированию тротуары. Сразу после этих работ подрядчики приступят к подготовке самой дороги к укладке нового асфальта. Работы проводятся под нашим постоянным контролем», – прокомментировали специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что по правой стороне дороги пешеходная зона будет вести к улице Феодосийской, а по левой – до въезда в полк патрульно-постовой службы. Кроме новых тротуаров и дороги здесь появятся два пешеходных перехода и новый остановочный павильон.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]