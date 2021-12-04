Почетные граждане Владивостока: город помнит и ценит

Во Владивостоке высокого звания «Почётный гражданин города Владивостока» удостоены 97 человек. Почётные граждане – это люди, внесшие огромный вклад в развитие и процветание нашего города, Приморского края и страны, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Первым звание в 1886 году получил управляющий Морским министерством, генерал-адъютант, вице-адмирал Иван Алексеевич Шестаков.

Во Владивостоке проводится большая работа по увековечиванию памяти почетных граждан. Немало мероприятий проведено по инициативе председателя Совета почётных граждан города Владивостока Светланы Морозовой.

Так, в 2008 году была издана первая книга «Чести достойные» - о заслуженных жителях нашего города, внёсших значительный вклад в его развитие и удостоенных звания «Почётный гражданин города Владивостока». В планах председателя совета – организовать издание второй книги «Чести достойные», чтобы дополнить информацию, напечатанную в первой книге;

Значительным фактором уважения к почетным гражданам Владивостока стало создание сквера Почетных граждан – в центре города, на пересечении Океанского проспекта и улицы Прапорщика Комарова. Здесь также расположена Доска памяти, на которую нанесены имена и фамилии всех почётных граждан Владивостока, получивших это звание в разные годы. Ежегодно имён на Доске памяти становится больше.

Также на официальном сайте администрации города Владивостока на главной странице в разделе «О городе» размещена информация о почётных гражданах города Владивостока, которая постоянно дополняется и актуализируется. В разделе «Новости» ведётся рубрика «Чести достойные», где публикуется информация о почётных гражданах в дни рождения и юбилеи.

Во Владивостоке в память о почётных гражданах:

- установлено 33 мемориальные доски (по адресам проживания, на фасадах школ, организаций и учреждений);

- присвоены имена четырем улицам города (Аллилуева, Новожилова, Анны Щетининой, Адмирала Горшкова);

- имя первой женщины-капитана Анны Щетининой присвоено скверу в районе ул. Крыгина, там же установлен бюст. Образ Анны Ивановны Щетининой увековечен на барельефе стелы «Город воинской славы», установленной на центральной площади Владивостока;

- в местах захоронения почётных граждан построены часовни (на Лесном и Морском кладбищах);

- на Морском кладбище (на местах захоронений почётных граждан) установлены памятники первому приморскому милиционеру Ивану Сидорову и первой женщине-капитану Анне Щетининой;

- имена почётных граждан присвоены школам города: школа № 16 носит имя Анны Щетининой, школа-интернат для одарённых детей № 2 - имя Николая Дубинина;

- имена почётных граждан присвоены институтам, кафедрам, аудиториям, коллегии адвокатов: Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Георгия Сомова; Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Георгия Елякова; кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии ТГМУ имени Павла Мотавкина; Фрунзенская коллегия адвокатов города Владивостока имени Ивана Римкунаса; аудитория имени профессора Геннадия Турмова Политехнического института ДВФУ;

- учреждены именные стипендии и премии: премия имени Вадима Мялка за лучшие работы актёров театра им. М. Горького; премия имени Ивана Римкунаса лучшим молодым адвокатам в трёх номинациях; стипендия имени профессора Турмова за успехи в учёбе и просветительской деятельности; премия имени академика Елякова;

- в школах, на предприятиях, где работали почётные граждане Владивостока, созданы музеи, памятные экспозиции, книги почёта: школа № 16 - музей, посвящённый Анне Щетининой; в музее Мединститута - экспозиция, посвящённая биографии и деятельности Павла Мотавкина; в музее истории школы № 13 в разделе «Летопись почёта» размещена информация о Людмиле Камоцкой и Руфине Раховой; Сергей Степанов занесён в Книгу почёта института «Приморгражданпроекта»; Анна Чулкова занесена в Золотую книгу почёта Министерства пищевой промышленности РСФСР и в книгу Трудовой славы СССР; народная дружина охранных предприятий по городу Владивостоку, которая внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Приморского края, носит имя Александра Мамрака;

- в честь почётных граждан названы морские суда, острова, поселения и другие объекты – плавбаза «Пётр Житников», фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»; остров Шестакова в Баренцовом море близ архипелага Новая Земля; залив Корфа - залив в Беринговом море на северо-восточном побережье полуострова Камчатка; село Павло-Фёдоровка Приморского края и гора на полуострове Муравьёва-Амурского в честь Павла Фёдоровича Унтербергера; имя Анны Щетининой присвоено мысу полуострова Шкота побережья Амурского залива в бухте Фёдорова и одному из безымянных островов Курильской гряды; «Сад памяти Якова Кана» - в сквере рядом с Приморской сценой Мариинского театра; учреждена ведомственная медаль МО РФ «Адмирал Горшков».

Работа по увековечиванию памяти почётных граждан города Владивостока продолжается. Председателем Совета почётных граждан города Владивостока Светланой Морозовой подготовлены и направлены письма в организации, учреждения и предприятия с предложением присоединится к реализации проекта по увековечиванию памяти заслуженных людей и внести свой вклад в эту работу. От организаций поступают ответы о проведённой работе или о том, что запланировано.

Так, в ответ на письмо в адрес Министерства транспорта РФ и губернатора Приморского края о присвоении имени Виктора Миськова морскому судну получен ответ, что инициатива поддерживается, планируется присвоить имя вновь построенному судну, в этом направлении ведётся работа руководством ДВМП.

В ответ на обращение к командующему ТОФ и губернатору края о присвоении имени Геннадия Хватова военному кораблю получен ответ, что предложение будет учтено в ходе строительства новых кораблей ВМФ ВС РФ.

Ведётся работа по утверждению текстов и мест установки новых мемориальных досок, фамилии почётных граждан внесены в резервный список для наименования улиц, скверов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]