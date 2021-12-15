В столице Приморья появятся дог-боксы

Инициативу администрации Владивостока по созданию дог-парков и оборудованию городских территорий дог-боксами поддерживают и сами жители, и предприниматели. Благодаря поддержке бизнесменов уже в ближайшее время в краевом центре появятся 50 дог-боксов – стоек с гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности животных, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Бизнесмен Никита Злобин, который решил финансово поддержать установку в городе дог-боксов, рассказал, что такие инициативы мэрии должны поддерживать все предприниматели. Только совместными усилиями могут быть созданы все условия для создания и поддержания в городе чистоты и порядка.

«Во многих городах это уже давно не что-то необычное. Меня радует, что в последние годы многие собаководы Владивостока на прогулку со своим питомцем выходят вместе с пакетиком и сразу же убирают за собакой. Но, к сожалению, делают это не все. Чтобы приучить людей к чистоте и порядку в любимом городе, я с большим удовольствием поддерживаю идею администрации Владивостока установить дог-боксы. Уверен, что такая инициатива станет полезной», – подчеркнул предприниматель.

Действительно, вопрос отходов жизнедеятельности собак во Владивостоке нередко становится поводами для публикаций в социальных сетях. Горожане и чаще всего родители с маленькими детьми нередко жалуются на то, что рядом с детской площадкой или во дворе жилого дома нередко можно наблюдать отходы жизнедеятельности собак.

Поэтому уже в первом квартале 2022 года в краевой столице появятся первые 50 дог-боксов. Их установят в парках и скверах. Это будут конструкции с пакетами для сбора отходов, совмещенные с урнами. В дальнейшем эту инициативу планируют продолжить, расширив список таких территорий.

Городская администрация приглашает всех желающих предпринимателей присоединиться к реализации этого проекта. Сделаем наш город чище и комфортнее вместе!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]