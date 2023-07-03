Догбоксы во Владивостоке: убирайте за своими питомцами!

В минувшую пятницу специалисты муниципального предприятия «Зелёный Владивосток» установили дог-боксы в сквере Хо Ши Мина на Борисенко, на аллее на улице Сахалинской и в сквере Надибаидзе. В скором времени такие малые архитектурные формы появятся в сквере Кутузова (Русская, 41), на аллея Дениса Давыдова (Русская, 23), Леопардовой набережной, на аллее улицы Анны Щетининой, в районе улиц Вострецова,4, Овчинникова, 18, Калинина, 217 и Черёмуховой, 3, сообщают «Вести:Приморье».

Теперь в дальневосточной столице еще больше адресов, где владельцы собак могут культурно прогуливаться со своими четвероногими друзьями. В парках, скверах, на придомовых и других территориях Владивостока хорошим тоном стали дог-боксы – специальные малые архитектурные формы с гигиеническими пакетами для сбора и утилизации продуктов жизнедеятельности собак. На прошлой неделе такие установки появились сразу на трёх улицах Первомайского района.

«С осени прошлого года мы начали установку дог-боксов в разных районах города. Первые появились там, где есть специальные площадки для выгула животных. Это Русская, 48, Покровский парк и Полевая, 3. Всего же планируем установить 50 таких специальных креативных контейнеров. К слову, новые дог-боксы – это подарок городу от спонсора», – рассказывает Наталья Руденко, начальник управления городской среды мэрии Владивостока.

Теперь задача поддержания чистоты на общественных территориях хозяевам собак от лабродоров до чау-чау, вполне под силу. Владельцы четвероногих пушистых друзей могут с удовольствием приходить в парк, сквер или другую общественную территорию, зная, удобства для их питомцев созданы.

Собаководам напоминают, что в верхней части урны находятся специальные пакеты, а внизу – отсек для собранных отходов. При этом горожан убедительно просят не использовать дог-боксы для утилизации других отходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]