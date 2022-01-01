31 декабря был объявлен выходным днем. В связи с этим улицы городов и сел Приморья были почти полупустыми и даже привычных предпраздничных пробок замечено не было. Как жители Владивостока провожали последний день 2021-го. Наш корреспондент Максим Каленник вышел на свое традиционное новогоднее дежурство и узнал, как горожане провели 31-е декабря.

До боя курантов по владивостокскому времени еще целых 12 часов а на улице минус 20. Это утро некоторые горожане встречают в кафе за кружкой ароматного горячего кофе. Узнаем, какие планы на проводы 2021-го и встречу 2022-го.

Те, кто в это утро спешил всё не сделанное срочно завершить- горячий кофе в особых, новогодних стаканчиках с собой в дорогу брал- подзарядиться энергией. Оказывается с утра 31-го она была необходима многим! Кто бы мог подумать, что спортивно настроенная часть владивостокцев последний день года уходящего посвятит тренажерам.

Вообще, согласно восточному календарю, что год прошедший, что наступивший, - пожалуй, представляют, пожалуй, самых сильных представителей зодиакального 12-ти летнего цикла. Конкуренцию им разве что, только лошадь может составить, но ее очередь через 4 года придет. Звездный порядок нарушать нельзя, в связи с чем уходящего Быка и крадущегося Тигра, первого провожать а второго встречать, надо по спортивному.

Кстати, у спортивных трудов за считанные часы до полуночи есть еще одно важное предназначение. Ведь кому-то надо для новогодних калорий место освободить, а другим- дополнительный стимул себя в форме держать.

Ближе к вечеру, в 17 часов, новогодний народ на перронах вокзала собирается. До боя курантов совсем немного времени остается а они с сумками-рюкзаками. Куда все едут, спрашивается!?

Локомотивная бригада — словно волшебники, всех пассажиров до новогоднего стола должна успеть доставить. Кстати, в этот раз рабочая смена весьма необычная.

Василий Паскарь, машинист электропоезда: "Приветствую вас на борту нашего новогоднего экспресса. Дед Мороз мне свои полномочия временно доверил, без всяких сомнений!"

Электрички по Транссибу в последние километрочасы уходящего года две тысячи приморцев по разным станциям развезли. А тем временем Новый год уже на низком старте - припозднившиеся пассажиры владивостокского трамвая еще почему-то не дома. До часа ИКС у них всего 4 часа есть.

На часах уже двадцать два и, кстати, на термометре столько же. Ох и морозный декабрь получился в регионе. Но температурный минус и северный ветер в новогоднюю ночь испугал не многих- на площадях людей великое множество. К тому же, Владивосток и все Приморье встречают очень символичный для нас год- год сильного, смелого и красивейшего владыки Сихотэ-Алиня.

Его полосатое уссурийское величество, господин Амба, бывает своенравным и строптивым. С ним следует и ухо востро держать и нос по ветру. Он любознателен, обожает всё новое, неизведанное и предпочитает уверенные прыжки к заветной цели. Главное, не упустить этот важный момент! С новым годом, дальневосточники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]