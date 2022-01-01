При ввозе электромобилей снова надо платить пошлину 15%

При импорте электромобиля в Россию с 1 января 2022 года вновь придется платить пошлину — срок действия введенной 4 мая 2020 года нулевой ставки истек 31 декабря 2021 года, продлевать его не стали, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на портал Drom.ru

Новое значение пошлины — 15% от стоимости машины; такое же правило одновременно стало действовать в других странах Евразийкого экономического союза (ЕАЭС) — Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении.

Полная таможенная очистка электромобиля включает: 1) ввозная пошлина (15% от стоимости), 2) утилизационный сбор, 3) акциз, 4) НДС (20% от аукционной стоимости + 500 долларов).

Электромобили в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС — это «отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями» (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]