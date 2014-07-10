Популярные в Приморье автомобили могут подорожать

В России и других странах ЕАЭС не продлят льготы на ввоз электромобилей. Несмотря на планы правительства РФ по поддержке развития этого рынка, ни одна из стран союза не выступила за продление нулевой ставки пошлины. 15% от таможенной стоимости придется заплатить при ввозе уже с 22-го года, сообщают «Вести:Приморье».

Аналитики поясняют, льгота подстегнула рынок к росту более чем в 1,5 раза в 2020 году, а ее отмена замедлит рынок и развитие инфраструктуры. Об этом пишет «Ъ». В Ассоциации европейского бизнеса также считают нулевую пошлину ключевым стимулом к развитию сегмента и призывают продлить ее до конца 2024 года.

«Евразийская экономическая комиссия подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности и Единый таможенный тариф союза. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года», — передает «Ъ».

В Nissan уверены, что нулевая ставка на электромобили необходима для развития рынка в РФ. Из-за введения пошлины электромобилей в стране станет еще меньше. «Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками. К сожалению, все наши доводы в пользу того, что необходимо сначала развить рынок и показать преимущества технологии покупателю, не находят понимания», — пояснили в компании.

Отметим, в Приморье многие автолюбители еще несколько лет назад стали отдавать предпочтение электромобилям. И Приморский край оказался в лидерах среди других регионов России по количеству в крае машин.

Водителей привлекала низкая цена стоимости топлива, если считать в пересчете на км. Преимущество было именно у электрокаров. Однако тогда многие задумывались, где и как заряжать свой авто. Однако на данный момент, заправок для электрокаров в крае стало больше.

Напомним, предприниматель и экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко собирался выпускать электромобили в Приморье и использовать их для каршеринга в рамках проекта ТОР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]