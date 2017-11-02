В правительстве обсуждают новые льготы для электрокаров

В правительстве обсуждаются меры расширения рынка электрокаров в России. Несмотря на рост сегмента, в России пока эксплуатируются всего около 4,6 тыс. электромобилей, или примерно 0,1% от всего автопарка.

Как пишет газета «Известия», в проекте документа предлагается разрешить собственникам электромобилей в России ездить по выделенным полосам для общественного транспорта, бесплатно пользоваться парковками, оснащенными зарядными устройствами, и ездить по платным трассам. Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.

Указаны и мероприятия, направленные на стимулирование производства электрокаров в стране, – субсидирование изготовителей и налоговые льготы.

Как отметили в Минтрансе, местные власти уже могут по своему усмотрению разрешить движение таких машин по выделенкам, установив соответствующие дорожные знаки. В Москве, например, уже несколько лет действует бесплатная парковка для электромобилей.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2019 года в нашей стране насчитывалось 4,6 тыс. электрокаров. Более 80% этого парка приходится на модель Nissan Leaf, что в количественном выражении составляет 3,7 тыс. штук. Также в России зарегистрировано 350 электромобилей американской марки Tesla, куда входят модели 3, S и X. Немногим меньше в стране числится электрокаров Mitsubishi I-MIEV (308 шт.). Показатели остальных моделей выглядят еще скромнее и составляют менее сотни экземпляров.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», российский парк электромобилей растет за счет подержанных машин, что во многом связан с ввозом таких авто из Японии на Дальний Восток. Свыше 90% перепродаваемых в России электрокаров как раз приходится на модель Nissan Leaf.

Как говорит директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, на сегодняшний день объемы продаж электромобилей в России измеряются сотнями единиц в год, тогда как на многих развитых рынках счет идет на десятки и сотни тысяч. Причины все те же, что и 5, и 10 лет назад: стоимость электромобиля, отсутствие инфраструктуры – это две главные проблемы. Есть и другие, такие как дальность пробега на одной зарядке, время зарядки, уменьшающаяся емкость батареи при минусовых температурах и т.д.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]