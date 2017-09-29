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Каждый пятый электрокар России колесит по дорогам Приморья 

Каждый пятый электрокар России колесит по дорогам Приморья 

Фото: "Автостат"


Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в российском парке легковых автомобилей на 1 июля 2019 года насчитывалось немногим более 4,6 тысячи электрокаров. Из них пятая часть ездит по дорогам Приморского края, - сообщают "Вести: Приморья" со ссылкой на агентство. 

Как отмечают эксперты, почти три четверти от этого количества (74,4%) находится в возрасте 6-9 лет. Порядка 80% всех электрокаров, зарегистрированных на территории РФ, приходится на одну модель – Nissan Leaf, парк которой составляет 3,7 тыс. единиц. 

Второе место в рейтинге, с огромным оставанием от лидера, занимает Mitsubishi i-MiEV (308 шт.). Далее следуют две модели Tesla – Model S (221 шт.) и Model X (125 шт.). 

Менее сотни машин в парке принадлежит вазовской разработке – электромобилю LADA Ellada (96 шт.). Остальные электрокары имеют еще меньшие результаты: Jaguar I-Pace - 82 шт., Renault Twizy – 37 шт., BMW i3 – 27 шт., Tesla Model 3 - 4 шт. 

Примерно каждый пятый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (839 шт.). На втором месте по объему парка «экологически чистых» автомобилей находится Иркутская область (487 шт.). Эти два региона превосходят показатели Москвы (459 шт.). 

В Хабаровском крае парк электромобилей составляет 375 единиц, в Краснодарском крае - 360 шт. Также более сотни экземпляров числится в Московской области (190 шт.), Амурской области (187 шт.), Санкт-Петербурге (137 шт.), Новосибирской области (132 шт.) и Красноярском крае (115 шт.). При этом уже в 76 субъектах РФ есть хотя бы по одному электрокару.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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