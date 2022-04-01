Константин Шестаков: «Дети Азии» - важное мероприятие для города и страны

К Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа, сегодня готовятся не только спортсмены. Героями этого мероприятия также станут волонтеры, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.



Для их успешной подготовки на базе ДВФУ была организована «Академия Тимлидеров». В течение четырех дней ребята из разных муниципалитетов Приморского края, других регионов России и даже стран - Индии, Вьетнама, Узбекистана, принимали участие в различных тренингах, лекциях и воркшопах. Завершилась неделя обучения встречей с главой Владивостока Константином Шестаковым.



«Дети Азии» - важное мероприятие для нашего города и страны. И сегодня от вас, в том числе, зависит уровень его проведения. Надеюсь наше сотрудничество поможет провести международные игры на высшем уровне», - обратился глава города к ребятам.



Будущие волонтёры в свою очередь делились с Константином Шестаков своими планами на будущее, интересовались работой в администрации города, а также секретами успеха и продвижения по карьерной лестнице. Обсудили ребята с главой и вопросы развития города - какими они хотели бы видеть новые общественные пространства, объекты спортивной инфраструктуры, преображение уже существующих территорий.



Завершилась встреча фотографированием на память.



Напомним, участниками грандиозных спортивных соревнований «Дети Азии» в этом году станут около 2500 человек из разных стран и регионов России. На сегодня заявки подали команды 28 стран. Планируется разыграть 266 комплектов медалей в 19 видах спорта.



Иностранные и российские спортивные делегации будут принимать девять площадок Владивостока – концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», учебно-спортивный центр «Олимпиец», стадион «Динамо», Всероссийский детский центр «Океан», спорткомплексы «Молодежный» и «Юность», водноспортивная станция ЦСКА, центральная площадь города, кампус Дальневосточного федерального университета, а также Центр физической культуры и спорта в Артеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]