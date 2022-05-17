Во Владивостоке наградили участников выставки «Малые архитектурные формы приморских производителей»

В администрации Владивостока прошло награждение участников выставки «Малые архитектурные формы приморских производителей». Она работала с конца февраля по начало мая на площадке у здания мэрии, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Здесь были представлены скамьи, урны, дорожное ограждение и другие элементы городской инфраструктуры. Благодарности участникам выставки вручил заместитель главы города Тарас Фищук.

Среди награжденных – представители ООО «Конкрит Джангл архитектура» Вадим Герасименко и Феликс Машков, директор ООО «Пасифик медиа» Максим Балковский, директор ООО «Доверие» Светлана Левченко, руководитель ООО «Форс Лайт ДВ» Дарья Бабенко, представители центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-41 ГУФСИН России по Приморскому краю Алексей Логинов и Константин Мартыненко, директор ООО «Комбинат потолков» Максим Абубекиров и заместитель руководителя ООО «Элитбетон» Игорь Муравицкий.

«Выставка подтвердила, что у нас в регионе могут производить замечательную уличную мебель и элементы городской инфраструктуры, - обратился к гостям Тарас Фищук. – Спасибо за участие, будем рады видеть вас в качестве партнеров и коллег в работе на благо города».

Участие в награждении также принял начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров, который выступил инициатором проекта.

«Подобную выставку на площадке около мэрии провели впервые и считаем, что опыт удался, - рассказал он. – До конца мая планируем разметить там две интересные арт-инсталляции от местных производителей. Наша позиция однозначна: мы не хотим видеть на этом месте парковочную площадку, она уже стала публичным местом».

«Мы представили на выставке скамейки и кашпо, - рассказала Светлана Левченко, чья компания занимается производством уличной мебели из вторичного сырья. – Однако после завершения выставки экспонаты решили не забирать, а передать в дар городу. Их обладателями станут победители конкурса среди учреждения образования. Насколько я знаю, он уже стартовал. Очень рады, что смогли выступить его партнером».

Напомним, выставка стала одним из этапов работы над созданием каталога типовых малых архитектурных форм, которые будут использоваться во Владивостоке.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]