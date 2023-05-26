Новая велопарковка появилась во Владивостоке

Торжественное открытие велопарковки состоялось на территории школы №6 во Владивостоке. Идея создания появилась пару лет назад — сами ученики предложили организовать место для своих велосипедов и самокатов. Проект успешно защитили на первом городском слете старшеклассников и получили поддержку, как школы, так и администрации города. Дети сами собрали металлолом, а велопарковку изготовили студенты регионального технического колледжа. Уникальность проекта в социальном посыле. В пилотном - рассказывают об уроженцах Приморья, а в дальнейшем планируют размещать информацию о достопримечательностях и интересных объектах, около которых будут стоять велопарковки.

Александр Жилинский, ученик 11 «А» класса, автор проекта, поделился своими эмоциями относительно оформления велопарковки: «Сегодня здесь изображены наши земляки-герои. Иван Александрович Штыль — это олимпийский чемпион по гребле. И Сергей Владимирович Кузьминчук — герой России. Мы собрали немного основной информации о них, чтобы дети могли знать своих героев и иметь мотивацию для занятий спортом, для достижения высот в жизни».

Юрий Жилинский, координатор федерального проекта «Выбирай свое» в Приморском крае, заметил: «Развитие городского велотранспорта, установка велопарковок позволит уменьшить пробки на дорогах, дети будут кататься, да не только дети — взрослые, туристы будут передвигваться на велосипедах. На подобное передвижение у нас большой запрос».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]