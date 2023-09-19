Во Вьетнаме создана индустрия чипов. Науку освободили от налогов

Ханой тратит миллиарды долларов в виде субсидий на модернизацию экономики страны, стратегически выстраивают основополагающие цепочки поставок и инфраструктуру Вьетнама к производству чипов с более высокой стоимостью и за его пределами и позволят занять нишу в мировой полупроводниковой промышленности. Одновременно Вьетнам намерен воспользоваться сложностями в отношениях между Вашингтоном и Пекином, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на международный онлайн-журнал The Diplomat.

Гонка полупроводников времен холодной войны

Производство микросхем во Вьетнаме началось в 1979 году, когда правительство основало завод Vietnam Semiconductor Z181. Это государственное предприятие, созданное на базе физической лаборатории Военно-технического института Вьетнама, производило две линейки продуктов: 1) компоненты микросхем, такие как транзисторы, диоды и датчики; и 2) оборудование для производства полупроводниковых материалов.

Несмотря на относительное отставание в своих технологических возможностях, завод Z181 был микромиром гонки полупроводников времен холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами, лучше всего описанной в книге Криса Миллера “Война чипов”. Его смыслом существования отчасти было поставлять оборудование и компоненты на советские объекты в Чехословакии и Польше в период с 1979 по 1989 год. Однако, подобно тому, как холодная война привела к росту Z181, она также привела к падению фабрики. Распад Советского Союза и американские экономические санкции лишили Z181 ключевых клиентов, положив конец первому набегу Вьетнама на полупроводниковую промышленность в начале 1990-х годов.

Пока на зарубежных технологиях

После двухдесятилетнего перерыва Вьетнам вернулся в мировую индустрию микросхем: в 2014 году FPT Semiconductor предоставила услуги СБИС, а Центр разработки микросхем Viettel открылся в 2017 году. Однако эти две фирмы проводят проектные и производственные работы только для ограниченного набора вариантов использования телекоммуникационных и медицинских устройств, и ни одна комбинация чисто вьетнамских групп пока не способна разработать и произвести готовый чип.

Своим успехом цифровая индустрия Вьетнама во многом обязана более чем 30 иностранным компаниям, осуществляющим проектирование, сборку и тестирование микросхем в стране. К озабоченности вьетнамских политиков от общего объема торговли страны.

Визит президента США Байдена в Ханой подчеркнул неприятную реальность того, что иностранные компании владеют большинством ключей к производству чипов во Вьетнаме. В Соединенных Штатах Intel собирается расширить свой и без того крупный участок сборки, тестирования и упаковки микросхем (ATP). Amkor также расширит свой существующий завод ATP, а Synopsys переносит деятельность по разработке EDA из Китая во Вьетнам. В 2022 году южнокорейская компания Samsung инвестировала почти один миллиард долларов в производство полупроводниковых компонентов и планирует расширить это предприятие в тайской провинции Нгуен для производства готовых чипов к 2023 году. Наконец, десятки голландских поставщиков ASML рассматривают Вьетнам как место для переноса производства из КНР.

Китай не дремлет

Многие факторы стимулировали рост производства иностранных чипов во Вьетнаме. После жестких карантинов Китая по COVID-19 и ухудшения китайско-американских отношений компании все чаще придерживаются стратегии “Китай плюс один”, которая надеется диверсифицировать производство в таких местах, как Вьетнам, которые находятся рядом, но политически отделены от Китая. Иностранные правительства часто поощряют этот сдвиг как способ снижения национальной зависимости от китайского производства; Предложение министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вьетнам мог бы извлечь выгоду из фонда безопасности международных цепочек поставок в размере $500 млн. Наконец, вьетнамское правительство само потратило значительные средства на привлечение иностранных инвестиций, но политики Ханоя хотят, чтобы иностранные компании укрепили внутренние технологические возможности Вьетнама.

Стимул для чипов – низкие налоги

Самая большая проблема, которую Вьетнаму пришлось преодолеть за последнее десятилетие, заключается в том, что ему не хватает кластеров полупроводниковых приборов. Самая большая ценность наличия кластеров коммерческих и академических объектов в небольшом географическом районе заключается в том, что новички могут использовать существующую инфраструктуру и таланты, а не дорогостоящее создание индустрии микросхем с нуля.

Намереваясь стимулировать полупроводниковую и другие технологические отрасли в начале 2010-х годов, вьетнамские бизнесмены и официальные лица признали, что сначала они должны развивать “вспомогательные отрасли”, которые производят материалы и компоненты для другой готовой продукции. Критически, официальные лица рассматривают успех в индустрии микросхем не как самоцель, а как “поддержку” развития электронной промышленности Вьетнама в целом. Лидеры страны надеются пойти по пути других восточноазиатских тигров в привлечении производства с низкой стоимостью с прицелом на передовое технологическое будущее.

После определения “электронных микрочипов” в качестве одного из девяти промышленных приоритетов страны в 2010 году, Вьетнам принял два основных налоговых стимула для инвестиций в высокотехнологичные отрасли в указе 2015 (В качестве базового показателя во Вьетнаме стандартная ставка корпоративного подоходного налога составляет 20%, а налоги на имущество варьируются от 0,03% до 0,15%.)

Во-первых, Вьетнам предлагает льготную ставку корпоративного подоходного налога в размере 10% в течение 15 лет. Этот стимул применяется к инвестициям, как в исследования, так и в строительство объектов в высокотехнологичных областях, где полупроводники являются приоритетной отраслью. Он также стремится снизить стоимость финансирования для начинающих вьетнамских предприятий, позволяя венчурным компаниям, инвестирующим в области высоких технологий, пройти квалификацию.

Во-вторых, Вьетнам предоставляет освобождение или снижение налога на имущество (арендную плату за землю). Компании и исследовательские организации, которые строят научно-исследовательские объекты, освобождаются от налогов на имущество на весь срок аренды земли, если эти объекты используются для исследований, бизнес-инкубирования или прототипирования.

В крупнейшем городе Вьетнама, Хошимине, действует дополнительная программа, по которой частично или полностью субсидируются проценты по кредитам для конкретных инвестиционных проектов. Он будет субсидировать 50 % в процентов на НИОКР для “вспомогательных отраслей”, 70% на основную производственную деятельность и 85% на приобретение технологий и передового оборудования – в общей сложности до $8,8 млн на проект. Эта программа помогает выполнять городскую программу развития индустрии микрочипов.

Научную деятельность Вьетнам освобождает от налогов

Чтобы стимулировать компании нанимать вьетнамских инженеров, (НДС) в размере 10$ на услуги снижен до 5% НДС на научную деятельность в высокотехнологичных областях, таких как полупроводники. Приемлемые виды деятельности варьируются от исследований до консультаций по передаче технологий и технической подготовки.

Чипы Вьетнама для Samsung и Canon

Кроме того, вьетнамские экономисты сетуют, что даже при росте иностранных инвестиций в высокие технологии Вьетнам получает лишь небольшую долю от общей добавленной стоимости глобальных цепочек поставок технологий. Лидеры страны хотят модернизировать свои технические возможности, чтобы получать большую долю прибыли от конечных продуктов, производимых Вьетнамом для таких фирм, как Samsung и Canon. С этой целью Министерство промышленности и торговли поощряет иностранные фирмы, особенно те, которые получают государственные субсидии, создавать совместные исследовательские программы с местными учреждениями.

Яркими примерами этого являются соглашение об обучении проектированию микросхем между Synopsys и Сайгонским парком высоких технологий Samsung, а также программа развития местных поставщиков Министерства промышленности и торговли. Поддерживаемые государством венчурные фонды, такие как Национальный фонд технологических инноваций и Вьетнамско-корейский ИТ-инкубатор, еще больше способствуют усилиям Вьетнама по переходу к более выгодному участию в глобальных цепочках поставок микросхем.

Импортозамещение по-вьетнамски

Когда развивающиеся экономики проводят промышленную политику, они часто развертывают программы импортозамещения, чтобы препятствовать импорту, конкурирующему с более дорогими отечественными альтернативами. Хотя эта политика действительно поддерживает отечественных поставщиков менее передовых товаров, она также удорожает деятельность по переработке с более высокой стоимостью.

Вьетнамские политики признали отрицательный последующий эффект импортозамещения, а также тот факт, что производители чипов во Вьетнаме нуждаются в материалах и оборудовании, которые отечественные поставщики не могут обеспечить экономически эффективно. Вместо того, чтобы поддаться импульсу защитить своих отечественных поставщиков сырья, они разумно расставили приоритеты в снижении стоимости сырья для научно-технических предприятий. В частности, в соответствии с пунктом 13 статьи 16 Закона об экспортном налоге и налоге на импорт такие фирмы имеют пятилетнее освобождение от импортных налогов на материализованное специализированное оборудование и научные справочные материалы, которым нет жизнеспособной альтернативы на внутреннем рынке.

Суверенный Вьетнам в многополярном мире

По мере того, как иностранные компании, производящие чипы, наращивают свое присутствие во Вьетнаме, а само правительство субсидирует этих новичков, Ханой реализует двустороннюю долгосрочную стратегию: сохранение технологического суверенитета и поиск своей ниши в глобальных цепочках поставок технологий.

Несмотря на то, что Вьетнам открыл свои двери для инвестиций из Соединенных Штатов, Южной Кореи и других развитых западных экономик, коммунистическая страна по-прежнему обеспокоена тем, что однажды она может столкнуться с торговыми ограничениями США, аналогичными тем, которые в настоящее время препятствуют китайским технологическим фирмам. Хотя Вьетнам сохраняет определенную двойственность по отношению к Китаю, политики Ханоя хотят подстраховаться, уменьшив зависимость от импортных чипов при экспорте электроники Вьетнама.

Вьетнам также осознает, что у него не только зарождается индустрия чипов, но и что он является в лучшем случае средней державой на мировой арене. Высокопоставленный чиновник Министерства информации и коммуникаций признал, что Вьетнам вряд ли будет разрабатывать передовые чипы в коммерческом масштабе, как Тайвань или Южная Корея, поэтому ему следует найти ниши для поддержки конкретных продуктовых линеек, таких как чипы управления питанием, аналоговые чипы для использования в Интернете вещей и системы на чипе. приложения. Такого рода стратегия похожа на стратегию других средних держав, таких как Франция, которые признают ниши, где они могут быть конкурентоспособны на мировом уровне с помощью умеренной промышленной политики.

Вьетнаму предстоит долгий путь к превращению в передовую экономику по производству чипов, но его политики умело используют свою геополитическую независимость и иностранные инвестиции для создания фундамента технологической мощи. Стоит следить за Вьетнамом в целом и его полупроводниковой промышленностью в частности, чтобы увидеть, как она развивается в грядущем многополярном мире.

Досье

Автор Арриан Эбрахими - ученый из Йенчинга в Пекинском университете. Ранее он выступал в защиту полупроводниковых компаний в Вашингтоне, округ Колумбия, а в настоящее время анализирует глобальную политику в области микросхем со своего поста в Пекине. Он получил степень бакалавра экономики в Университете Святого Эдварда, а после учебы в Китае получит степень доктора юридических наук в Джорджтауне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]