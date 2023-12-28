«Умные помощники» из Владивостока делают мир слепых интерактивным и ярким

Команда «Умных помощников» из Владивостока научила взрослых и маленьких приморцев пользоваться российским прибором пространственной ориентировки «Робин».

Современными, интересующимися и мобильными хотят сделать приморцев - взрослых и деток, лишенных зрения, - участники команды «Умные помощники» под руководством Лилии Головащенко. А Президентский грант, как говорится, им в помощь.

Социализация с «Робином»

Позади десятки встреч в школах и вузах Приморья и Владивостока, Артема, Большого Камня и даже диспуты в Приморской краевой библиотеке для слепых с активистами общества слепых столицы ДФО, кто как не они подскажут плюсы и минусы передвижения с различными гаджетами в городском пространстве.

Лилия Головащенко, руководитель Приморской краевой общественной организации социальной помощи «Воскресение» и проекта «Умные помощники», поддержанного Фондом Президентских грантов, говорит, что подобные занятия выполняют главную функцию, они социализируют взрослых и детей, учат их общаться и чувствовать себя с такими приборами увереннее. ««Робин» в рамках президентского гранта в Приморье получен впервые, для нас это большая ответственность. Такое устройство для средней российской семьи очень недешево. Но когда государство позволяет ребятам до 17 лет получить такой прибор по индивидуальной программе реабилитации, это просто здорово. «Робин» как будто открывает интерактивное окно в новый, более безопасный, и что, важно, самостоятельный мир», - уверена наша собеседница.

«Робин» - вот до чего техника дошла!

Современная техника для слепых, коим является «Робин» (кстати, разработка «Сколково») сможет и направить в нужном направлении и даже назвать имя человека, который стоит рядом, если вы загрузите туда его фотографию. Вот до чего техника дошла! А ведь «Робин» умеет перечислять предметы, находящиеся на расстоянии до 10 метров, с интервалом в 0,2 секунды. Помимо этого, умный помощник уведомляет о возможных препятствиях на пути с помощью вибросигнала, который усиливается по мере приближения. Устройство распознает почти 60 объектов.

Подобными знаниями и возможностями, которые открывают для людей лишенных зрения, умный гаджет отечественного производства «Робин», делятся на каждом занятии инструкторы «Умных помощников». Фактически все участники проекта «Умные помощники» и сами являются инвалидами по зрению, поэтому понимают, что разбираться в опциях умного прибора в современном мире просто необходимо.

Малыши из Владивостокской специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада IV вида тоже познакомились с умным «Робином» и не раз прошлись вокруг здания сада с инструкторами проекта «Умные помощники».

Общение с замечательными мальчишками и девчонками в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате III – IV видов в Артеме лишний раз демонстрирует, юная поросль схватывает современные IT-тенденции на лету. Вот Егор, ученик 4 класса бегло читает инструкцию, написанную шрифтом Брайля для «Робина», и практически сразу готов пересказать, для чего нужен этот прибор.

Евгения Банеева, одна из инструкторов проекта «Умные помощники», ведет подробную летопись занятий в своем аккаунте ВКонтакте, где пишет, как тренирует с ребятами вестибулярный аппарат на координационной лестнице и изучает «умного помощника» «Робин», внеся в его память лица новых участников.

«Интерес ребят к гаджету по-прежнему не угасает, а лишь растёт. Радуемся этому, даже несмотря на некоторые трудности в его освоении, которые нашим подопечным приходится преодолевать», - рассказывает Евгения Банеева.

На передней части корпуса «Робина» сверху вниз расположен ультразвуковой, лазерный дальномер, две камеры, фонарик, микрофон. Для работы «Робина» его необходимо наводить на объекты. «Прибор интересный и прикольный», - так отзываются о нем ребята специализированной школы. «Робина» наводили на кружки, дисплей, компьютерную мышь и людей и умный гаджет безошибочно определял предметы.

Тем временем инструкторы «Умных помощников», в их числе Лилия Пискун, поясняют, что прибор имеет разные сценарии голосов и позволяет делать собственные настройки. Прибор можно подключать к телефону и к брайлевскому дисплею. У «Робина» есть и приложение к смартфону. Он нужен для прогулки по улице. Ребята читали инструкцию, написанную шрифтом Брайля, поэтому знают, что как бы ни был универсален умный помощник, с ним на улице надо пользоваться аккуратно при передвижении.

Лилия Головащенко в ходе встреч всегда уточняет для ребят и взрослых технические особенности прибора: "Робин" имеет зарядное устройство и шнур подобное тому, что есть у смартфона, но не меньше двух ампер. Его можно одевать на руку или на плечо, есть ремешок. Правша ремешок пристёгивает слева, т.к. в правой руке обычно находиться белая трость, а левша наоборот. Кнопки «Робина» должны быть под большими пальцами одной из рук.

Умный помощник предупредит и направит

Инструктор пространственной ориентировки Светлана Индралиева рассказывала о возможностях «Робина» в средних школах Владивостока. Ребята воочию увидели, что «Робин» идентифицируют предметы, лежащие на полу, а более точно, если наклониться. Школьники с интересом и участием знакомились с уникальными возможностями «Робина», этот современный гаджет должен стать не только проводником для слепых людей, но и, привычной техникой для окружающих. Увидев в руках человека с белой тростью, поймут, для чего нужна подобная техника, и как ей управлять.

А еще ребят научили оперировать белой тростью, понять мир людей, которые лишены зрения, но хотят быть активными и вовлеченными в общественную жизнь.

«Не оставляйте слепого, не сообщив ему, что вам надо уйти, его надо обязательно предупредить», - такими словами сопровождает обучение Светлана Индралиева.

В интерактивных занятиях с «Робином» принимали участие и студенты Академического колледжа ВВГУ специальности «Туризм и гостеприимство». Теперь если они увидят подобный предмет в руках у слепого человека, поймут, что он передвигается с его помощью, и даже смогут что-то подсказать.

Как говорит Евгения Банеева, до проходки с тростью по коридору студентам выдали подробный инструктаж, а также рассказали о том, что существуют и другие тифлотехнические средства реабилитации, например, «умный помощник Робин».

«Не в первый раз с коллегами замечаем, что многие, прежде чем взять трость в руки, испытывают иррациональный суеверный страх. Мы прекрасно понимаем, что данное чувство вызвано недостаточным информированием граждан нашей страны о существовании инвалидов в принципе. Появление предрассудков связано с тем, что малодоступное среда редко позволяет инвалидам любых нозологий появляться в обществе чаще. Собственно, поэтому наша деятельность и направлена на реабилитацию маломобильных граждан», - поясняет Евгения Банеева.

В наступающем году проект «Умные помощники» будет продолжен. Впереди новые занятия с белой тростью, знакомство с собаками-поводырями и путешествие по городу с картой-планом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]