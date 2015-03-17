Бабушка удивила супербицепсами

Бабушка, которая «не считает калории», удивляет своих поклонников бодибилдинга по всему миру своими невероятными бицепсами.

Занятия спортом и правильный прием пищи превратили 48-летнюю женщину из «застенчивой и неловкой» в вдохновляющего спортсмена.

Бабушка получает массу положительных отзывов на ее внушительное телосложение. Она уверена, что наличие детей не должно затруднять достижения подобных результатов. Робин поддерживала форму во время и после беременности с двумя дочерьми, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на THE Sun.

48-летняя Робин Хиллис из Онтарио воспитывает троих внуков, при этом на протяжении многих лет занимается спортом. Занятия в тренажерном зале привили ей любовь к бодибилдингу. В 2014 году Робин получила профессиональную карту Международной федерации бодибилдинга, и теперь она участвует в профессиональной лиге по всему миру.

Хиллис - сотрудник исправительного учреждения, фасциальный стрейч-терапевт и личный тренер из Кембриджа, Онтарио, Канада.

«Я была довольно тихой и застенчивой ... Теперь мне нравится, как я выгляжу. Я уверена в себе, наслаждаюсь жизнью и всё ещё люблю смеяться. Люди по-разному на меня реагируют, в основном положительно», - сказала Робин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]