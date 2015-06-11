"Кухня мечты" появилась в спецшколе для детей сирот в Находке

Благотворительность в наше время берет на себя одну из важных ролей, поэтому бизнес, со своей стороны, постоянно выделяет какую-то часть своих доходов на пожертвования. Компания Herbalife Nutrition, которая вот уже 40 лет занимается вопросами сбалансированного питания, считает меценатство важным в своей деятельности. Сегодня по всему миру работает более 130 благотворительных программ Casa Herbalife, которые уже поддержали более 100 тысяч детей.

Важнейшей миссией компании Herbalife Nutrition, является улучшение условий питания детей, которые были лишены опеки. Программа «Casa Herbalife» существует уже более 25 лет и сегодня представлена в более чем 50 странах мира. Её основная задача - улучшение инфраструктуры питания в детских домах, включая ремонт и переоборудование столовых и кухонь.

Людмила Юн, независимый партнёр Herbalife Nutrition, г. Находка:

"Мы участвуем в благотворительности по всему миру, во всех городах. Компания Herbalife Nutrition, она проводит такую акцию «Casa Herbalife» называется. И поэтому мы, сеть клубов здорового образа жизни, приняли решение помогать детям. И на протяжении уже более 10 лет мы, не то что помогаем, мы устраиваем для них праздники, выезды. Мы исполняем их желания".

К программе «Casa Herbalife» присоединилась и коррекционная школа-интернат города Находка. Здесь живут и учатся более 20 детей, лишённых попечения родителей. Дети и сотрудники школы мечтали о достойной кухне. Компания Herbalife Nutrition помогла им. В школе появилась «Кухня мечты».

Татьяна Парнова, руководитель специальной коррекционной школы для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, г. Находка:

"Для нашего учреждения помощь бесценна. От лица всех сотрудников, детей благодарю за помощь, оказанное содействие".

В рамках проекта «Кухня мечты», помимо коррекционной школы в Находке фонд Herbalife Nutrition Foundation и благотворительный фонд «Дорога вместе» поддерживают ещё четыре детских дома в разных регионах страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]