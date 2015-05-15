Рубрика «Мнение». Директор Галерей Уффици Айке Шмидт: «Мировые шедевры должны быть доступны. Только так можно обеспечить им будущее».
Директор Галерей Уффици Айке Шмидт: «Мировые шедевры должны быть доступны. Только так можно обеспечить им будущее».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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