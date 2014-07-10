В селе Береговое Владивостокского городского округа распахнула свои двери школа номер 49. Классы были отремонтированы к новому учебному году по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка. Бюджет ремонта составил несколько миллионов. Что сделано на эти деньги — расскажем в нашем сюжете.

Ремонта в этой школе ждали долго. В этом году городская Администрация выделила значительную сумму — 11 миллионов рублей - на обновление учебного заведения. Новая мебель, появление спортивного зала, современные компьютеры в класс информатики. И это еще не всё.

Лариса Карпачева, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования: - «Мы в этой школе провели очень большие работы. Были поставлены пластиковые окна, заменены. Вот сейчас до конца года еще будет сделана автоматическая пожарная сигнализация новая».

Отдельное внимание — новой столовой. Для учеников начальных классов ввели бесплатные завтраки, дополнительное питание - для детей с ограниченными физическими возможностями и бесплатные обеды для определенных категорий средних и старших классов. На все выделяются средства из краевого бюджета. Также в здании школы оборудовали санузел — раньше все удобства были на улице.

Лариса Карпачева, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования: - "Сделаны утепленные санузлы. Т. е. Санузлы заведены теперь в помещение и детям не приходится пользоваться в холодное время надворными санузлами".

Виктория, ученица 7 класса: - "Сделали пластиковые окна. Поставили много шкафов."

Альбина, ученица 9 класса: - "Школа за лето очень сильно изменилась. И стала как бы более красивой и и может быть даже уютной и удобно. Новые парты и стулья, также компьютеры по информатике, т.е. новая аппаратура это очень удобно".

Приводили в порядок школу все лето. Подрядчик приступил еще в мае. И на сегодняшний день работы полностью не завершены. Еще предстоит заменить пожарную сигнализацию на более современную, обеспечить учащихся горячей и холодной водной. Тем не менее День знаний 49-ая школа встретила по расписанию — в классах уже идут занятия.

Лариса Карпачева, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования: - "Не было здесь подключения к горячему и холодному водоснабжению. Такие работы на сегодняшний день выполнены т. е. получены те условия и завершаются работы по подведению воды в здание".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]