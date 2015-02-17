61-й набор медиков-первокурсников начинает сегодня курс молодого бойца. С первой недели занятий студентов адаптируют к жизни в коллективе. Именно так. Тема взаимоотношений с ровесниками и преподавателями, а так же профессионалами в области здравоохранения – это отдельная учебная дисциплина. Подробнее, о том, как молодежь принимает новейшую форму психотренинга – в репортаже наших корреспондентов.

Татьяна Капустина, преподаватель кафедры психологических дисциплин ТГМУ: - "Как известно, психолого-возрастные особенности студенчества, характеризуются эмоциональной незрелостью, внушаемостью, открытостью, желанием общаться. И группа, это та сфера, где они могут получить поддержку".

И вновь игра. Не сложная, даже немного монотонная. А внимания максимум. И реакция молодых специалистами вполне ожидаемая.

Виктория Мухина, студентка 1-го курса лечебного факультета ТГМУ: - "Сегодня третий день тренинга мы уже сплоченные, мы веселимся, у нас уже появились свои шутки и мы уже более открыты друг с другом".

Алексей Карпов и без того считает себя человеком открытым. Готов довольно откровенно ответить на любой вопрос психолога. Зато очень редко заговаривает первым с незнакомыми людьми.

Алексей Карпов, студент 1-го курса лечебного факультета ТГМУ: - "Наверное я боялся, что меня не так поймут. Я довольно старомодный, я придерживаюсь старых правил поведения,... я извиняюсь если не прав и т.д, я до сих пор ношу шляпу".

Теперь уверен, и в шляпе, то есть, при собственных жизненных принципах – ему будет комфортно в коллективе. Сможет понять и принять ровесников, ради сохранения добрых отношений. И скорей всего, его тоже примут и поймут.

Александр Омельченко, руководитель по воспитательной работе ТГМУ: - "Я уже третий год занимаюсь преподавательской деятельностью, иной раз удивляюсь: есть такие ребята (я себя вспоминаю), ну настолько они вот культурные.На самом деле очень развиты. Как в цифровых технологиях так и в культурном плане".

Дополнительную дисциплину вводят и на старших курсах. Там будут оттачивать взаимодействие между будущими врачами и пациентами. И это во всех смыслах - фундамент для максимального старта в профессии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]