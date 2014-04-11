Уполномоченный по правам человека в РФ озабочена состоянием экологической безопасности. Видеорепортаж Дарьи Орловой.
Чистые воздух и вода. Это то, что положено по закону каждому гражданину страны. Но, не секрет, что экология в России имеет серьезные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Усугубляет ситуацию и то, что многие жители нашей страны, ничего не знают о своих конституционных правах и том, как их можно реализовать. Как исправить ситуацию — разбирались уполномоченные по правам человека и наш корреспендент Дарья Орлова.
Свалки отходов, нерациональные лесопользование и рыболовство, загрязнение воды, и лидер антирейтинга — загрязнение воздуха. Это неполный список экологических проблем, которые прозвучали на расширенном координационном совете уполномоченных по правам человека.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: -"Нынешнее состояние экологической безопасности вызывает серьезные опасения, о чем свидетельствуют поступающие к нам, уполномоченным по правам человека, многочисленные обращения. Причем, количество коллективных обращений возросло".
По словам главного уполномоченного по правам человека в стране — Татьяны МоскалькОвой, такие обращения составили 15% от всех поданных жалоб в аппарат омбудсмена. За последние 3 года количество недовольных экологией в стране выросло почти в 3 раза. Но это только вершина айсберга. Поскольку большая часть граждан даже не знает о том, что может реализовать конституционное право на чистую экологию, и о том, как получить достоверность информацию о состоянии воздуха и воды. Тут на помощь и приходит институт уполномоченных.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: - "Мы можем самостоятельно или совместно с органами прокуратуры или другими органами власти провести проверку. Сделать заключение. И направить его в правительство, компетентные органы, которые могут принять решение об ответственности и исправлении ошибки".
Об экологической обстановке в Приморье на заседании совета отчитался глава Приморья Олег Кожемяко. По словам губернатора, в крае сегодня ведется лесовосстановление, реализуются программы по сохранению и воспроизводству редких видов животных, количество перерабатываемых отходов должно через пять лет увеличиться с 12 процентов до 64х. Также ведется борьба с угольной пылью и наводнениями.
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: - "Программа строительства дамбы и защитных сооружений начнется в 20м году уже в практическом её исполнении. Как и программа чистая вода, которая сегодня работает в Приморском крае".
В ходе встречи, омбудсмены выработали ряд решения, которые помогут устранить существующие экологические проблемы в федеральном округе, их направят законодателям и правоприменителям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.04.2014 Уполномоченный по правам человека ответит на вопросы приморцев
-
11.09.2019 Эксклюзив. Татьяна Москалькова рассказала новые подробности обмена граждан России и Украины
-
11.04.2014 Уполномоченные Приморья будут решать проблемы граждан совместно
-
23.11.2015 1 декабря во Владивостоке пройдет прием уполномоченного по правам человека по вопросам лекарственного обеспечения
-
25.04.2016 Уполномоченный по правам человека Валерий Розов проведет прием военнослужащих во Владивостоке
-
12.02.2019 Уполномоченный по правам человека в Приморье встретился с ветеранами локальных войн и членами их семей
Добавить комментарий