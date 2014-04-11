Чистые воздух и вода. Это то, что положено по закону каждому гражданину страны. Но, не секрет, что экология в России имеет серьезные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Усугубляет ситуацию и то, что многие жители нашей страны, ничего не знают о своих конституционных правах и том, как их можно реализовать. Как исправить ситуацию — разбирались уполномоченные по правам человека и наш корреспендент Дарья Орлова.

Свалки отходов, нерациональные лесопользование и рыболовство, загрязнение воды, и лидер антирейтинга — загрязнение воздуха. Это неполный список экологических проблем, которые прозвучали на расширенном координационном совете уполномоченных по правам человека.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: -"Нынешнее состояние экологической безопасности вызывает серьезные опасения, о чем свидетельствуют поступающие к нам, уполномоченным по правам человека, многочисленные обращения. Причем, количество коллективных обращений возросло".

По словам главного уполномоченного по правам человека в стране — Татьяны МоскалькОвой, такие обращения составили 15% от всех поданных жалоб в аппарат омбудсмена. За последние 3 года количество недовольных экологией в стране выросло почти в 3 раза. Но это только вершина айсберга. Поскольку большая часть граждан даже не знает о том, что может реализовать конституционное право на чистую экологию, и о том, как получить достоверность информацию о состоянии воздуха и воды. Тут на помощь и приходит институт уполномоченных.

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: - "Мы можем самостоятельно или совместно с органами прокуратуры или другими органами власти провести проверку. Сделать заключение. И направить его в правительство, компетентные органы, которые могут принять решение об ответственности и исправлении ошибки".

Об экологической обстановке в Приморье на заседании совета отчитался глава Приморья Олег Кожемяко. По словам губернатора, в крае сегодня ведется лесовосстановление, реализуются программы по сохранению и воспроизводству редких видов животных, количество перерабатываемых отходов должно через пять лет увеличиться с 12 процентов до 64х. Также ведется борьба с угольной пылью и наводнениями.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: - "Программа строительства дамбы и защитных сооружений начнется в 20м году уже в практическом её исполнении. Как и программа чистая вода, которая сегодня работает в Приморском крае".

В ходе встречи, омбудсмены выработали ряд решения, которые помогут устранить существующие экологические проблемы в федеральном округе, их направят законодателям и правоприменителям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]