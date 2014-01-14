130 лет Владивостокской крепости отметили музыкальным пикником. Фестиваль такого формата на форте Поспелова прошёл впервые. 2 дня приморцы провели под музыку Вивальди и аккомпанемент оркестров. А любители истории смогли к ней даже прикоснуться.

Звуки музыки над уникальным фортом. Здесь на Поспелова классические мотивы собрали тысячи приморцев. Такого интереса к первому фестивалю не ожидали ни организаторы, ни выступающие.

Антон Торбеев, художественный руководитель оркестра «Камерата»: - "Для нас это тоже первое выступление в таком формате. Всё было ново. И с ветром справиться, и чтобы пульты не улетали."

А чтобы ноты не улетали погода соблаговолила. Над фортификационным сооружением поднялось солнце. И музыкальный пикник зазвучал яркими переливами струнного оркестра. К слову формат выбрали не случайно. Так развлекались Военные инженеры, когда к ним на стройку приезжали семьи.

Людмила Сергеева , гостья фестиваля «Музыкальный пикник»: - "Решили попасть в первой половине дня, потому что звучит камерная классическая музыка. Во второй половине - джаз. Я любитель."

Наталья Белоногова, гостья фестиваля «Музыкальный пикник»: - "Лично я ради концерта. Мои дети ради того, чтобы им показали форт и всевозможные экскурсии."

На авторских экскурсиях не только рассказали, но и показали тех, кто проектировал, строил и охранял форты. Интерес на столько превзошёл ожидания, что даже пришлось ввести дополнительные прогулки по лабиринтам.

В этой крепости ни одного лишнего помещения, поскольку проект был бюджетным. Этот кофр предназначался для стрельбы в двух направлениях. В стены были вбетонированы боевые пушки. Вот остатки одного из стволов. Их срезали уже в наши дни.

Александра Осипова, руководитель отдела музейно-образовательных программ Приморского музея им. Арсеньева: - "Владивостокская крепость может стать такой же комфортной зоной отдыха для гостей. Нам важно показать, что здесь можно комфортно проводить время, гулять, смотреть, а самое главное интересоваться тем, что здесь есть".

За 2 дня заинтересовать удалось 3 тысячи человек. Успех первого фестиваля впечатлил настолько, что организаторы всерьёз задумались сделать экскурсии регулярными. Первая организованная группа придёт сюда уже в этом месяце.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]