В авральном режиме во Владивостоке ремонтируют дорожное полотно. Десятки единиц спец техники вырезают старый асфальт и латаю ямы сразу в нескольких районах города. О новом формате работы дорожных служб, в нашем репортаже.

Долой пробки! С таким девизом во Владивостоке изменили график ремонтных работ. Вот уже который день, а точнее ночь, в городе кладут асфальт не мешая автомобилистам.

Олег Гуменюк, глава г.Владивостока: - "Возле трамвайного парка, где переезд, мы все закончили. На Пушкинской они зашли, большие куски вырезали. Сегодня покрывают первым слоем, а завтра под фрезеруют и сделают общую большую карту."

Восстанавливают дорожное полотно одновременно в разных районах города, на улицах Хабаровская, Сахалинская, Нейбута и Фадеева. За прошедшую ночь только на Воропаева уложили 800 метров асфальта. После заката ударными темпами работают 4 комплексные бригады. И это еще не полная мощность. В ближайшее время глава края и города намерены встретится с подрядчиками и обсудить глобальный переход на новый режим работы. А также направить дополнительные силы и технику в столицу Приморья.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: -"Думаю, что за сентябрь город перейдет на полный цикл ночных работ и это скажется на количестве отремонтированных участков, на закрытых полосах. И самое главное, что это будет удобно автолюбителям, не будут создавать пробки."

Работы ведут в рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Формат ночной смены также ввели на трассе Владивосток-Находка в районе Большого Камня. В планах — облегчить жизнь автолюбителям и изменить структуру работы во всем регионе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]