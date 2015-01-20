Наука даст прогноз нереста тихоокеанских лососей на будущий год. Видеорепортаж Елены Штылиной.
Из Владивостока стартовали стразу 2 научных судна: «ТИНРО» и «Профессор Кагановский». Ученые планируют оценить численность молоди рыбы в Беринговом и Охотском морях. Какие исследования проведут дальневосточники в нынешний Международный год лосося выяснила Елена Штылина.
Пока в открытом океане стада разных видов лососей движутся к дальневосточным берегам, на встречу к им спешат ученые. Рыбохозяйственную науку интересует нерка, чавЫча, кИжуч, кетА. Косяки рыбы идут вперемешку и разными путями. Но главный объект изучения - молодь! Учёным предстоит оценить ее численность в западной части Берингова моря и в водах Охотского.
Артем Шейбак, начальник экспедиции НИС «Профессор КаганОвский»: - «В этом году мы работаем как и в прошлом двумя судами. У нас полигон один, просто он разделен на определенное количество тралений, чтобы успеть охватить качующую молодь».
Какой улов ждет рыбаков в будущем году — покажет траловая съемка. Пойманную в рыболовные тралы добычу пересчитают и исследуют комплексно.
К слову, у других видов лосося в промысловом стаде не менее трех возрастных групп. Им легче «подстраховывать» друг друга в случае малочисленного потомства. А вот горбуше повезло меньше: за полтора года ее жизни вырастает лишь два поколения рыбы.
Илья Гордеев, старший научный сотрудник отдела Тихоокеанских лососей ВНИРО (г. Москва): - «Когда она мигрирует от побережья в открытый океан, там нагуливается, по разным данным падеж этой молоди после поедания ее хищниками составляет до 98%»
Не даром ее вылов сравнивают по четным и нечетным годам. В зависимости от мест обитания - одни урожайные, другие же нет. Поэтому всплески или снижение численности горбуши — прогнозировать сложно.
Валерий Шевляков, научный сотрудник лаборатории по изучению морского периода жизни лосося: - «На Камчатке, там где Карагинская подзона работает и четная линия и не четная. Как это долго продлится неизвестно, ученые исследуют, смотрят, разбираются...»
И результатов такой работы с нетерпением ждут рыбопромышленные и рыбоперерабатывающие предприятия. Ведь наука предсказала рекордную путину лосося в 2018 году, которая еще до завершения стала самой урожайной за всю историю промысла.
Ученых интересует нерка, чавыча, кижуч, кета. Главный объект изучения - молодь! Учёным предстоит оценить ее численность в западной части Берингова моря и в водах Охотского.
Артем Шейбак: - «Работаем двумя судами. У нас полигон один, просто он разделен на определенное количество тралений, чтобы успеть охватить качующую молодь».
Об улове на будущий год скажет траловая съемка. Пойманную в рыболовные тралы добычу пересчитают и исследуют комплексно.
У других видов лосося в промысловом стаде не менее трех возрастных групп. Им легче «подстраховывать» друг друга в случае малочисленного потомства. За полтора года жизни лосося вырастает лишь два поколения этой рыбы.
Илья Гордеев: - «Когда она мигрирует от побережья в открытый океан, там нагуливается, по разным данным падеж этой молоди после поедания ее хищниками составляет до 98%».
Вылов сравнивают по четным и нечетным годам. В зависимости от мест обитания - одни урожайные, другие нет.
Валерий Шевляков: - «На Камчатке, там где Карагинская подзона работает и четная линия и не четная. Как это долго продлится неизвестно, ученые исследуют, смотрят, разбираются...»
И результатов такой работы с нетерпением ждут рыбопромышленные и рыбоперерабатывающие предприятия. Ведь наука предсказала рекордную путину лосося в 2018 году, которая еще до завершения стала самой урожайной за всю историю промысла.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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