Масштабная мусорная реформа стартовала в Приморье. Дистанцию, которую регион обязан сдать на «отлично», придется преодолевать почти в режиме спринтерского забега. На проектирование сортировочных станций, их строительство и запуск в работу времени не так уж и много- ровно через 5 лет мусорный вопрос в крае должен быть закрыт.

Чайки жирные летают не спеша! Владивостокцы щедро их прикармливают отходами - а это 600 тонн ежедневно. Этот мусорный полигон дальневосточной столицы заработал семь лет назад в верховьях сопок, подальше от моря, в двух километрах от Уссурийского залива.

Максим Каленник, корреспондент: - "В ближайшие годы, благодаря финансированию из краевого и федерального бюджетов, эти мусорные карты превратятся в красивые зеленые холмики- как и бывшая городская свалка в районе бухты Горностай."

Государственная экспертиза строительства новой, третьей мусорной карты полигона, очистных сооружений и проекта рекультивации уже существующих хранилищ мусора близиться к финалу. Картина должна измениться к лучшему, как и вся экологическая ситуация в этом районе.

Сергей Лазарев, первый заместитель директора КГУП «Приморский экологический оператор»: - "В конце 2019-го мы рассчитываем достигнуть показателя 100% сортировки всех отходов Владивостока, которые поступают на полигон. Уже сейчас здесь сортируют более половины всего. Кроме того идет строительство Экотехнопарка в пригороде, в 20-мм году запуск первой очереди. Все отсортированные отходы будут превращаться во вторичное сырье, либо в готовую продукцию."

Кроме того, глобальная модернизация действующего сортировочного комплекса на Владивостокском полигоне позволит кроме бумажных отходов, металла, древесины и,конечно же, пластика, выделять еще одно неприглядное и дурно пахнущее содержимое нашего мусора — отходы пищевые. Неплохое сырье для компостов.

Елена Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края: - "На полигон на улице Холмистой предполагается направить около миллиарда рублей. На этот год уже заложено 200 мл рублей. на будущий год еще 400. Кроме того, мы надеемся привлечь и средства федерального бюджета в рамках нацпроекта «Чистая страна»

Но масштабные изменения коснуться не только Владивостока. Ровно через пять лет Приморье должно отчитаться перед федеральным центром, закрытым мусорным вопросом в регионе. К 24-му году в крае должны сортировать минимум 60% мусора чтобы дать ему «вторую жизнь». В этом году должны заработать первые сортировочные «ласточки» - комплексы в Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске и Хороле, и перегрузочные станции в Светлогорье и поселке Восток. Это неплохой «задел» для старта мусорной реформы, но прохождение дистанции будет нелегким, ведь проблема копилась десятилдетиями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]