11-тый айфон разыграли в Уссурийске. Подарок стал главным призом в лотереи на корейском празднике урожая Чусок. Поздравить самую многочисленную диаспору Приморья - корейскую приехал генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Рустам Исмаилов.

Чусок — один из главных корейских праздников. В этот день принято посещать святые места и отдавать дань памяти. По традиции Чусок празднуется в кругу семьи, при этом ярко и масштабно. Поскольку в Приморье самая многочисленная корейская диаспора расположена в Уссурийске, в город съезжаются гости со всего региона, чтобы в такой большой компании встретить осенний вечер. Так дословно переводится Чусок.

Среди гостей не только российские корейцы — так называют себя хозяева вечера. Белорусы, татары, узбеки . Чусок объединяет приморские народности.

Рустам Исмаилов — генеральный консул Республики Узбекистан: - "Здесь, мы знаем много корейцев, они выходцы из республики Узбекистан. У нас есть колхозы, названные в честь корейцев. Это братский для нас народ."

«Чусок» в Приморье отмечают уже 20 лет. Из них 9 на площадке корейского культурного центра. В этом году здесь собралось больше тысячи человек. Среди почётных гостей старшее поколение. Оно же и среди выступающих.

Елена Тен, участник праздника: - "Мы готовились к этому празднику, репетировали. Как лучше выглядеть, одеться красиво, цветочки приклеить. Масса впечатлений у нас."

Геральд Нам, гость праздника: - "В нашей молодости старики, когда в колхозах жили — праздновали, а вот так грандиозно здесь только."

Изменился и формат праздника. Если раньше корейцы занимались исключительно земледелием, то сейчас в диаспоре всё больше бизнесменов, юристов и политиков. Отсюда и новые традиции.

Николай Ким, председатель национально-культурной автономии корейцев г. Уссурийска и Приморского края: - "Сегодня стараемся сделать из этого праздника фестиваль дружбы народов и на эту площадку приглашаем все национальные диаспоры."

Неизменным осталось гостеприимство. Поскольку «Чусок» - фестиваль урожая, главное здесь угощения. Кукси, пибим-паб, кимчи. Острота национальной кухни от поваров из Сеула. Они, к слову, приятно удивились, что на чужой земле так масштабно, а главное многонациональной компанией встречают «осенний вечер».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]