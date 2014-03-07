Пятиэтажка на Крыгина несколько месяцев назад лишилась крыши. Сегодня работы по восстановлению конструкции полностью завершены.

После ЧП ремонт решили продолжить во всем доме. Оказалось, в подвалах — вода и грязь, в подъездах старая проводка и ржавые батареи. Как беда объединила соседей и стала сигналом для замены всей инфраструктуры дома? Смотрите сегодня в вечернем выпуске Вести:Приморье в 17:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]