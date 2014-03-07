Она вспыхнула за несколько минут и выгорела дотла. Сегодня работы по восстановлению полностью завершены. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич.
Пятиэтажка на Крыгина несколько месяцев назад лишилась крыши. Сегодня работы по восстановлению конструкции полностью завершены.
После ЧП ремонт решили продолжить во всем доме. Оказалось, в подвалах — вода и грязь, в подъездах старая проводка и ржавые батареи. Как беда объединила соседей и стала сигналом для замены всей инфраструктуры дома? Смотрите сегодня в вечернем выпуске Вести:Приморье в 17:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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