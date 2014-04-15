В доме со сгоревшей крышей во Владивостоке идет ремонт электрики
Ремонт в пострадавшем от пожара доме № 74 на улице Крыгина продолжается. Рабочие приступили к восстановлению электрики, в планах - ремонт системы отопления. Чуть ранее рабочие завершили ремонт и восстановление пострадавшей во время пожара крыши. Работы идут под контролем мэра города.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, за несколько недель они полностью разобрали сгоревшие завалы, смонтировали новую стропильную систему, установили пароизоляционную пленку, которая защитит кровлю от влаги и повысит долговечность конструкции, а затем закрепили покрытие из металлических пластин. По отзывам жителей, крыша уже прошла испытание дождями и успешно их выдержала.
Чего нельзя сказать о подвале дома. Мэр города ранее поручил управляющей компании очистить помещение от мусора, грязи и воды. На сегодняшний день работы выполнены частично. Мусор вывезли, но вода по-прежнему стоит в подвале.
Напомним, пожар в одной из квартир пятиэтажного дома № 74 на улице Крыгина произошел 19 июня. Никто из людей не пострадал, однако кровля в доме сгорела практически полностью, частично пострадала система электроснабжения и отопления. Мэр прибыл на место пожара одновременно с пожарными, здесь же, на месте, были приняты оперативные решения помочь людям и начать ремонт уже в ближайшие дни. Олег Гуменюк распорядился восстановить двухскатную крышу за бюджетные деньги и в кратчайшие сроки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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