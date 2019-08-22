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Во Владивостоке оперативно отремонтировали крышу дома, уничтоженную мощным пожаром. Видеорепортаж Виктории Сарада

Во Владивостоке, на Крыгина, 74 оперативно завершили ремонт сгоревшей крыши. Чтобы восстановить повреждённую кровлю, строителям пришлось вывезти 12 машин с мусором. И это не только последствия пожара.

«Крыша получилась великолепной. Сердечное спасибо всем, кто её делал и был причастен. Молодцы!» - это слова благодарности за крышу дома своего.

 Такого "эффектного" пожара Владивосток не видел давно. Старый каркас на Крыгина, 74 уничтожило пламя. В считанные секунды 300 квадратных метров превратились в пепелище. Несколько дней жители этого дома обходились без электричества.

Виктория Сарада, корреспондент: «Новую стропильную систему смонтировали за пару недель. Здесь установили пароизоляционную плёнку. Она защитит кровлю от влаги и повысит долговечность конструкции».

Александр Киктенко, житель дома по ул. Крыгина, 74: «Пока возводили каркас, всё это время был дождь. Ребята — молодцы, они и под дождём работали, где что-то позволяло им делать, они делали. Работали прям с 8 утра до темноты».

Негорючие материалы, двойное утепление - новая крыша построена по последним технологиям за счет городского бюджета. И каждый этап лично контролирует Олег Гуменюк. Итогом ремонта глава города доволен, а вот работу управляющей компании, мягко говоря, раскритиковал.

Олег Гуменюк, глава г. Владивостока: «Любой хозяин, принимающий дом, понимает, что нужно делать. Что - первично, что - вторично, а что - на потом. У вас этого нет. У вас ни тепла в подъездах нет, вы по проводке с людьми не говорили».

Сейчас в доме восстанавливают электропроводку. В планах заменить силовые кабеля и розетки. На каждом этаже появится освещение с датчиками движения. Параллельно ремонтируют и отопительную систему. В подъездах ставят полипропиленовые трубы и меняют батареи.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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