Еще 350 миллионов рублей выделят на ликвидацию последствий ЧС в Приморье. Видеорепортаж Татьяны Дубко.
Необходимые корректировки в краевом бюджете уже приняли приморские парламентарии. На очередном заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели больше 70 вопросов. Об изменениях в приморской казне, новой госдолжности и капремонте со здравым финансовым подходом, расскажем в нашем сюжете.
На этой сентябрьской сессии - аншлаг. Депутатский корпус в полном составе. И программа как никогда насыщенная. Почти 80 вопросов. Открывают заседание почетной церемонией. Депутатский значок и удостоверение вручают новому парламентарию - Марине Семиной. Она представляет Находку и войдет в состав комитета по социальной политике.
Марина Семина, депутат Законодательного Собрания Приморского края: - "Буду заниматься вопросами здравоохранения, социальной политики, образования."
Один из основных вопросов повести - корректировка краевого бюджета. Уже пятая в этом году. Необходимо срочно пополнить резервные фонды. Тем более, что есть из чего: доходы краевой казны выросли почти на один миллиард 700 миллионов. Появившийся денежный люфт пойдет на социальные нужды и прежде всего: выплаты пострадавшим от паводком и аварийно-восстановительные работы после тайфунов.
Галуст Ахоян, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания ПК: - "Основные расходы: это увеличение расходов на ликвидацию последствий ЧС - 350 миллионов и 30 миллионов р. уйдет в резервный фонд. Небольшие изменения, но были приняты срочно, чтобы добавить на ликвидацию ЧС."
Целый блок вопрос на социальную тему. Депутаты подтвердили появление новой госдолжности - детского омбудсмена. Законопроект одобрен в первом чтении. Особое внимание на заседании уделили сиротам. Теперь у них есть еще больше возможностей для улучшения жилищных условий.
Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания ПК: - "Те ребята (из этой категории), у кого уже есть свои дети могут использовать средства маткапитала на приобретение жилья по сертификату."
Значительные изменения коснутся и органов опеки. С начала 2020-го полномочия в области опеки и попечительствовать перейдут к муниципалитетам. Профильные структуры появятся в каждом округе. Перемены ждут и сферу ЖКХ. Серьезные поправки внесут в перечень работ по капремонту многоквартирных домов. Депутаты одобрили инициативу губернатора - убрать из Закона пункт, где реконструкция крыши предполагает замену плоской кровли на скатную. Он оказался слишком дорогим и быстро исчерпал лимит фонда. На сессии было предложено вернуться к качественному ремонту крыш без переделки самой конструкции.
Сергей Ищенко, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания ПК: - "Отремонтируем за ближайшие годы 860 крыш. Но если бы не делали замещения, то могли бы сделать еще 300 домов."
Депутаты уверены, эти нововведения ускорят темп работы строителей. И приморцам не придется годами ждать новую кровли. К законопроекту вернутся уже на следующей сессии в октябре.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
31.05.2019 Более сорока вопросов рассмотрели депутаты краевого парламента
-
23.04.2019 Во Владивостоке прошло заседание приморского парламента
-
29.10.2015 Приморские депутаты откорректировали краевой бюджет на очередном заседании Законодательного Собрания
-
18.11.2015 Депутаты Законодательного собрания рассмотрели концепцию краевого бюджета на 2016 год
-
30.07.2014 Многодетные семьи Приморья теперь — в начале очереди на получение бесплатной земли
-
27.02.2019 Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли целый ряд законов
Добавить комментарий