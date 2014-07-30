Необходимые корректировки в краевом бюджете уже приняли приморские парламентарии. На очередном заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели больше 70 вопросов. Об изменениях в приморской казне, новой госдолжности и капремонте со здравым финансовым подходом, расскажем в нашем сюжете.

На этой сентябрьской сессии - аншлаг. Депутатский корпус в полном составе. И программа как никогда насыщенная. Почти 80 вопросов. Открывают заседание почетной церемонией. Депутатский значок и удостоверение вручают новому парламентарию - Марине Семиной. Она представляет Находку и войдет в состав комитета по социальной политике.

Марина Семина, депутат Законодательного Собрания Приморского края: - "Буду заниматься вопросами здравоохранения, социальной политики, образования."

Один из основных вопросов повести - корректировка краевого бюджета. Уже пятая в этом году. Необходимо срочно пополнить резервные фонды. Тем более, что есть из чего: доходы краевой казны выросли почти на один миллиард 700 миллионов. Появившийся денежный люфт пойдет на социальные нужды и прежде всего: выплаты пострадавшим от паводком и аварийно-восстановительные работы после тайфунов.

Галуст Ахоян, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания ПК: - "Основные расходы: это увеличение расходов на ликвидацию последствий ЧС - 350 миллионов и 30 миллионов р. уйдет в резервный фонд. Небольшие изменения, но были приняты срочно, чтобы добавить на ликвидацию ЧС."

Целый блок вопрос на социальную тему. Депутаты подтвердили появление новой госдолжности - детского омбудсмена. Законопроект одобрен в первом чтении. Особое внимание на заседании уделили сиротам. Теперь у них есть еще больше возможностей для улучшения жилищных условий.

Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания ПК: - "Те ребята (из этой категории), у кого уже есть свои дети могут использовать средства маткапитала на приобретение жилья по сертификату."

Значительные изменения коснутся и органов опеки. С начала 2020-го полномочия в области опеки и попечительствовать перейдут к муниципалитетам. Профильные структуры появятся в каждом округе. Перемены ждут и сферу ЖКХ. Серьезные поправки внесут в перечень работ по капремонту многоквартирных домов. Депутаты одобрили инициативу губернатора - убрать из Закона пункт, где реконструкция крыши предполагает замену плоской кровли на скатную. Он оказался слишком дорогим и быстро исчерпал лимит фонда. На сессии было предложено вернуться к качественному ремонту крыш без переделки самой конструкции.

Сергей Ищенко, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания ПК: - "Отремонтируем за ближайшие годы 860 крыш. Но если бы не делали замещения, то могли бы сделать еще 300 домов."

Депутаты уверены, эти нововведения ускорят темп работы строителей. И приморцам не придется годами ждать новую кровли. К законопроекту вернутся уже на следующей сессии в октябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]