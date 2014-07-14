Районное управление культуры приняло участие в национальном проекте и получило 6 с половиной миллионов рублей на покупку нового оснащения — целое состояние для районного учреждения культуры. Наш корреспондент Дарья Орлова побывала в школе искусств и узнала как там распорядились средствами.

Новое оборудование в Лесозаводской школе искусств распаковывают как подарки. Сценические мониторы, сап буферы. Полноценная акустическая система. Оборудование, само собой, отечественное. Его закупили в школу искусств по национальной программе «Культура». В апреле управление округа оформило заявку, и уже в новый год школа искусств входит полностью перекомплектованной.

Юлия Мартёха, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Лесозаводского городского округа: - «Если для большого города 6,5 миллионов рублей, которые мы получили — это какие-то копейки, для нас это, на самом деле, очень значимая сумма. Я работаю 6-й год и за 6 лет это первый раз в Лесозаводском городской округ именно в части культуры».

В Лесозаводской школе искусств действует 3 отделения - музыкальное, художественное и хореографическое. Каждому из них в этом году исполняется по 40 лет. Акустическая система — лишь часть того, что закупили в этом году. Кресла в зрительный зал, которые, к слову, ровесники школы, выставочные витрины, софиты в художественное отделение и новые музыкальные инструменты, в числе которых 6 баянов. Теперь, шутят педагоги, как минимум половина района должны научиться на них играть.

В хореографическое отделение закупили новые зеркала и передвижные станки — давняя мечта руководителя заслуженного коллектива «Улыбка» Людмилы Никитиной. В танцевальном ансамбле занимается больше двухсот человек и часто стационарных станков не хватает. Кроме того, их можно вывозить на открытые площадки.

Людмила Никитина, заместитель директора Лесозаводской школы искусств по хореографическому отделению: - «То есть мы можем их перевозить и какой-то, допустим, урок по какому-либо танцу, классическому либо народному, показать на массового зрителя».

Интерактивная доска — тоже часть нац проекта. На ней педагоги работают со школьниками уже месяц. В школе появились спецпрограммы по сольфеджио, музыкальной литературе. Те же самые ноты, буквы, цифры, только гораздо интереснее.

Сегодня в школе искусств занимаются почти 7 с половиной сотен школьников. Это третье место в крае по наполняемости. А скоро количество учеников станет еще больше! Обязательное условие нац проекта — увеличить количество воспитанников на 10 процентов - в Лесозаводске откроют 2 дополнительных класса, правда уже за пределами школы искусств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]