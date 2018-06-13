Уникальный телеканал готовят к запуску на платформе НТВ-ПЛЮС

В ближайшее время на платформе НТВ-ПЛЮС ожидается появление нового телеканала Flix Snip, сообщают "Вести:Приморье".

Flix Snip считается телеканалом, что называется, для киногурманов, с упором на эксклюзив (как говорят, на территории России эксклюзивно 80% контента Flix Snip). Канал предлагает короткометражное кино и сериалы разных жанров — комедии, мелодрамы, триллеры, боевики, анимацию. Разные стили, национальные школы, эстетические принципы. При этом хронометраж каждого фильма на канале не превышает 20 минут, и это считают преимуществом. Такая вещательная сетка Flix Snip соответствует актуальным тенденциям: у современного человека остается всё меньше свободного времени на просмотр контента при его изобилии, а канал Flix Snip удобно смотреть даже если есть всего 15-20 минут до выхода на работу или перед сном. Канал без рекламы. Язык вещания – русский. Время вещания – круглосуточно.

Производителем Flix Snip выступает европейская компания Eurocinema World, и, насколько известно, в России канал появился только в 2019 году, и до планируемого появления в пакете НТВ-ПЛЮС, о котором мы первые сообщаем, еще не вещал в пакетах российских спутниковых операторов, присутствуя только на платформах Wink, IVI и Мегафон ТВ.

Телеканал Flix Snip для России настолько новый, что еще не имеет русскоязычной версии своего сайта или сайта-партнера в России (пока можно посмотреть ссылку на англоязычный сайт канала http://flixsnip.com), но при этом вещание канала у российских операторов уже полностью локализовано и идет на русском языке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]