Оператор спутникового и цифрового ТВ НТВ-ПЛЮС сделал новогодний подарок своим зрителям - запустил три новых телеканала!

НТВ-Плюс предлагает окунуться в мир КИНОУЖАСов, увидеть нестандартные форматы FlixSnip и провести время вместе с детьми за просмотром развлекательных и образовательных программ телеканала СТС Kids!

Для взрослых и смелых зрителей, любителей жанра ужасов, будет интересен телеканал КИНОУЖАС. Самые страшные новинки фильмов и классика жанра хоррор – на одном канале. Круглосуточное вещание, два раза в месяц – эксклюзивные телепремьеры! КИНОУЖАС будет доступен бесплатно абонентам до 15 января в пакетах Базовый и Базовый онлайн.

Для киногурманов представлен телеканал FlixSnip с эксклюзивным контентом. Оригинальные идеи, нестандартные киноформаты и все новое, что рождается в мире кино, смогут увидеть киноманы. Канал предлагает короткометражное кино и сериалы разных жанров - комедии, мелодрамы, триллеры, боевики, анимацию. Разные стили, национальные школы, эстетические принципы, семейный просмотр. И еще один общий параметр - хронометраж каждого фильма не превышает 20 минут. Для многих это непривычно, но канал считает это преимуществом, «краткость - сестра таланта». Такая вещательная сетка Flix Snip соответствует актуальным тенденциям: у современного человека остается всё меньше свободного времени на просмотр контента при его изобилии, а канал Flix Snip удобно смотреть даже если есть всего 15-20 минут до выхода на работу или перед сном. Важно: канал без рекламы. И это - не единственный сюрприз…

Канал СТС Kids - телеканал для детей. В эфире телеканала сочетаются образовательный и развлекательный контент. Для обозначения такого подхода на канале придумали рубрику «Развлечеба». Школьники младших классов в развлекательной форме имеют возможность закрепить знания, полученные в школе.

В эфире телеканала можно увидеть очень много отечественных и зарубежных «мультиков» на языке оригинала. А еще СТС Kids передает музыкальные программы, в которых участвуют юные таланты. Развивающие программы поднимают такие вопросы, которые даже взрослого могут поставить в тупик.

Все мультфильмы и передачи на канале рецензированы и гарантируют безопасность просмотра. Контент канала поможет юному зрителю понять, как устроен мир, расскажет о правилах хорошего тона и научит ориентироваться в различных жизненных ситуациях.

Все каналы доступны на спутниковой и онлайн платформах НТВ-ПЛЮС.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]