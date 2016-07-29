Школьники Владивостока мастерят хвосты и учатся правильно рычать. Столица региона на два дня примерит черно-оранжевый наряд. Самое долгожданное событие юбилейного дня тигра - традиционный карнавал. Он пройдет уже в воскресенье. Организаторы ожидают в три раза больше участников шествия, чем в прошлом году. Чем удивят приморцев и о чем не стоит забывать тем, кто не присоединится к полосатому дню, расскажем далее.

Ученики девятой школы уже вторую неделю колдуют над имиджем своей колонны ко Дню тигра. Роскошная голова и туловище в восточном стиле. Это будет одна из самых протяженных колонн — под 80 метров, такому хвосту позавидовал бы сам хищник. Пока старшеклассники мастерят основу, малыши готовят рыже-черные помпоны.

Плюшевые панда и тигр тоже готовятся к юбилею - смахивают пыль с шерсти, начесывают бакенбарды хищника. В любимцев детей превратятся зоозащитники Аня и Андрей. Каждое первоплощение -минус килограммы, смеются ребята. Шкура тяжелая. Зато эмоций много. Эту лапу пожмут за день сотни раз.

Тигриный карнавал - самое главное событие предстоящего воскресенья. Шествие стартует от Покровского парка ровно в полдень. Полосатая Колонна пройдет по Океанскому проспекту и разукрасит своими пестрыми костюмами Центральную площадь. Здесь к встрече «рычащих» готовятся уже неделю.

Кстати, Владивосток - первый город в мире, который придумал тигриную традицию.

Грандиозному празднику - двухдневная программа. Эти выходные приморцам точно запомнятся. Их ждут мастер-классы, спортивные соревнования, тигриный карнавал - в нем уже захотели участвовать 60 организаций и вечерний концерт. А еще: анимационные площади и уникальные выставки, где можно не только увидеть мир глазами Амурского тигра , но и услышать, как разговаривают растения.

Тем, кто все же останется в стороне от экологического праздника, стоит помнить — в воскресенье движение на центральных улицах будет ограничено. На время частично перекроют Океанский проспект, Алеутскую, Светланскую. Подробную схему и варианты объездов можно увидеть на сайте «Вестей Приморье».

И все же Организаторы и бывалые двуногие тигры рекомендуют, не стоять в пробках, а присоединиться к полосатому настроению.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]