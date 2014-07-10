«Ви-ай-пи» детский сад. Так, шутя, называют дошкольное учреждение на Кипарисовой, 4, ведь здание находится на высокой сопке, откуда открывает шикарный вид на Русский мост. Сейчас здесь кипит работа — готов только фундамент и частично стены первого этажа, но уже в следующем году здесь будут заниматься 120 малышей.

Стройку в пригороде Владивостока, на улице Маковского называют образцовой. Двухэтажный садик возводят уже пол года и все работы, уверяют специалисты, идут по графику. Почти готова коробка здания, ведется черновая отделка и монтаж коммуникаций. От федеральной трассы территорию закроет шумозащитный щит. После нового года в 12 групп примут 230 детей. Ход работ контролирует администрация города.

Олег Гуменюк, глава города Владивостока: - "Мы сегодня начали объезд с садика на Маковского, Это деньги Минвостокразвития. Садик должен быть сдан в этом году. Уже началась черновая отделка, будут подключать к сетям, началась планировка территории."

Еще одно учреждение, которое проинспектировала комиссия находится на Крыгина, 84. У молодых родителей в этом районе остро стоит вопрос распределения детей. Чтобы стабилизировать ситуацию, мэрия Владивостока очистила территорию от контейнеров и незаконных построек и стройка началась. Нехватка дошкольных учреждений и в микрорайоне Снеговая Падь. Сейчас здесь возводят уже 4 сад со спортивным и музыкальным залами.

Олег Гуменюк, глава города Владивостока: - "Мы также встретились там с жителями, которые возле этого сада живут. Был конструктивный диалог, что сад подтянулся. Есть отставания, но сдача этого объекта запланирована на следующий год. Отставание около месяца. И подрядчик обязуется это подтянуть и мы также будет это контролировать."

Напомним, сегодня во Владивостоке работает 120 садов, но в большинстве из них нет яслей. А именно такой формат, когда молодые мамы могут отдать детей в учреждение с полутора лет и выйти на работу, сегодня как никогда актуален. Поэтому, новые сады, с улучшенными планировками, которые строят в городе сейчас предусматривают группы для самых юных жителей Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]