В краевом центре продолжается строительство образовательных учреждений. Полным ходом подрядчики восстанавливают школу на улице Снеговой и возводят сразу пять детских садов. Темпы строительства лично контролирует глава Владивостока.

Современный и просторный дом для любознательных мальчишек и девчонок. Двухэтажный детский сад на улице Маковского строят ударными темпами. Здесь разместят 12 групп для дошколят и ребят ясельного возраста. Стараются строители, чтобы к Новому году новоселье здесь справили 230 малышей.

Павел Бондаренко, представитель подрядной организации: “Уже начали внутреннюю отделку и благоустройство территории. Люди работают в усиленном режиме, стараемся успеть к Новому году сделать все качественно, так как понимаем, что строим для детей”.

Новый островок детского счастья появится и на Кипарисовой, 4. Здесь возводят детский сад с необычайно красивым видом. По-домашнему уютный садик с музыкальным и спортивным залами очень ждут 120 ребятишек.

А вот темпы строительства дошкольного учреждения на Крыгина, 84 отстают от графика, отмечает глава Владивостока. Подрядчики пытаются объяснить причину: еще до начала стройки здесь пришлось расчищать земельный участок от 300 контейнеров и других объектов. Но Олег Гуменюк оправданий не принимает и дает указание применять штрафные санкции!

Олег Гуменюк, глава Владивостока: “Контроль будет жесточайший, каждую неделю будем ездить и смотреть ход строительства. Все задержки фиксируем и выставляем штрафы…”

На улице Снеговой полным ходом идет восстановление школы № 55. Строители выполнили частичную перепланировку, установили новые пластиковые окна и сейчас приводят в порядок фасад и кровлю. Для спортивных занятий у школьников будет новый стадион, строительство которого в самом разгаре. Подрядчики благоустроят и пришкольную территорию. Напомним, после общественных обсуждений с горожанами, восстановить закрытую несколько лет назад школу, распорядился глава Владивостока. Открыть ее планируют уже в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]