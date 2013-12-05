Церковные акапеллы, песни про царя, княгиню и исторические баллады. Репертуар у хора "Соловушка" специфический. В небольшом казачьем коллективе из красноармейского района воспитывают детей в духе начала прошлого столетия. И хоть в роду у большинства детей защитников границ не было, по духу - все казаки.

Татьяна Дудина, руководитель хора "Соловушка": - "Мы хотим показать другую сторону казачества! Отцы за свои подвиги награждали своих дочерей тем, что их отправляли учиться и институты благородных- девиц. Где девочки получали прекрасное образование и при этом не утратив свою самобытность. Они продолжали нести казачью культуру."

Сейчас здесь занимается 20 детей. Злата Кутищева поет в хоре 4 года. Коллектив любит за атмосферу и то, что кроме песен, здесь учат историю страны.

Злата Кутищева, участница хора "Соловушка": - "Наш преподаватель задал задание такое, чтобы каждый принес сообщение про какого-то героя. И вот принесли мы и рассказывали."

Елена Кутищева, мама Златы Кутищевой: - "Дочь говорит, мне очень нравится! Я говорю, златЮ, я как бы немножко и устала, и далековато и учеба занимаем много времени. Нет, мама, я хочу петь, я буду петь, ездить… Ну, что, я её поддерживаю".

Коллектив вышел из небольшого казачьего ансамбля "Хуторяне". Хору Соловушка в этом году исполнилось 5 лет. Сколько наград получили за это время — сбились со счету. Многочисленные региональные награды, первое место в краевом хоровом фестивале, международные конкурсы. А на днях коллективу пришло письмо из Сербии - приглашают принять участие в Благотворительном пасхальном туре по стране.

Татьяна Дудина, руководитель хора "Соловушка": - "Есть такая традиция у сербского братского народа, когда они посылают сюда свои детские коллективы, ну, и конечно хотят наши детские коллективы там услышать! Из Дальнего востока еще ни один коллектив не ездил."

Гастроли состоятся во второй половине апреля. Впереди у коллектива напряженная работа — нужно отрепетировать репертуар. А еще найти спонсоров — билеты на весь коллектив обойдутся в полтора милиона рублей, такая сумма для небольшого хора из приморской глубинки неподъемна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]