Редкой красоты старинная вышивка, песни, которым почти столько же лет, сколько и бережно хранимым рушникАм и сарафанам. Маленькую Украину показали гостям фестиваля национальных культур под Уссурийском. И сделали это не этнографы, а народный хор «Горлица». Коллектив из Владивостока разменял уже пятый десяток, и по праву носит звание народный. Ольга Катренко под украинскую песню, рассмотрела удивительную коллекцию.

В этом весь характер украинского хора. Отзываются творческие души на добрую песню, пусть на сцене совсем другой коллектив. Паузу фонограммы концертмейстер и баянист, Юрий Сидоров, уверенно заполняет живой музыкой.

Вместе с песням, народный хор «Горлица» украинскую свою идентичность демонстрирует. И костюмы народные, и передники в алых маках, и семейные реликвии. Это Лариса Москаленко, руководитель песенного коллектива, предложила горницу украинскую людям показать, пусть и под открытым небом.

Лариса Москаленко, руководитель Украинского народного хора «Горлица», г. Владивосток: - «Это подвес, который вязала моя мама. Она жила в Украине, я сама с Украины. И этот подвес надеюсь передать своим детям».

Вышитый передник Галины Гуриной, в хоре она 21 год поёт — из рушников, которые помнят становление Советов. И сто лет, как минимум, её личному раритету. РубЕль и каталка — старинный утюг для льняных тканей. От бабушки-украинки наследство.

Галина Гурина, участница Украинского народного хора «Горлица»: - «Я сама лет до 16-ти катала, пользовалась. Бабушка заставляла меня полотенца катать».

Ольга Филиппович хранит целую коллекцию украинских песен. Не зря у неё три музыкальных диплома.

Ольга Филиппович, участница Украинского народного хора «Горлица»: - «У меня мама чистокровная украинка. «Цвiте терен» — любимая её песня...украинские песни они распевные, душевные, лирические».

Как сами участники хора. Вот Сергей Яковишен: - яко вишня, расшифровывает свою фамилию. А усы называет шевченковскими.

Сергей Яковишен, музыкант и солист Украинского народного хора «Горлица»: - «Конечно, я же земляк Шевченко, и вот моя землячка тоже, поэтому я обязан носить настоящие шевченковские усы».

Вместе они и на репетициях, и в жизни. И делятся друг с другом не только радостями. А все же чаще с песней — выходят в народ. И обязательно угощают своих поклонников варениками.

Лидия Насадюк, участница Украинского народного хора «Горлица»: - «Як на Украине кажуть, вареники хваленики. Уси хвалят да не уси варят!»

Со шкварочками в этот раз, цибулей и хорошим настроением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]