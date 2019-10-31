Украинский народный хор им. А. Криля готовится к Дальневосточным ассамблеям. Специальный репортаж Ольги Катренко

Они готовятся представить Приморский край на Дальневосточных ассамблеях. Так именуют состязания профессиональных хоров. Но ведь в Украинском народном хоре имени Анатолия Криля, это владивостокский самодеятельный коллектив - образование музыкальное, нотная грамота знакомы единицам. Так уж сложилось, что этот поющий народ – не просто хор, настоящая маленькая Украина. А украинцы поют, как дышат. И песня проникает в самую душу. С ней плачешь и смеёшься, видишь радугу над холмами, слышишь топот коней запорожских. 40 лет коллективу. И конечно, меняется состав, как это бывает в жизни. Сейчас самая маленькая, да бойкая – Лариса Москаленко – за старшего. А на стенах небольшой репетиционной комнаты – тот, чье имя носит коллектив. Основатель хора – Анатолий Криль. Самородок, оставивший соратникам своим красивую идею и живую музыку. Однажды он видел сон о том, как майским днём неожиданно очутился на Украине, у матери. Так родилась эта песня.

Как случилось, что из поющих владивостокцев с украинскими корнями, людей самых разных профессий они превратились в соседей по хутору? Носителей традиционной культуры, впитавших её глубоко, с молоком переселенок-матерей и бабушек. А кто-то и родился там, да судьба занесла на Дальний Восток, как Ларису Москаленко, земляка её по Черкассам, Сергия Яковишена. Как фамилия звучит – Яко Вишня. Словно со страниц гоголевских сошел человек, и усы Тараса Шевченко, и сопелочка при нём. Спокойный, мечтательный. Песен и мелодий в сердце – сотни. А среди них вирши так и не раскрытой, непонятой и опутанной невеселыми легендами фигуры – Нестора Махно. А ведь был он - сильный поэт. Только многие его тексты, положенные на музыку, что даже русскому человеку известны, считают народными.

У Маргариты Карнатовской собрались украинцы. Добрый дом на улице Светланской, уютная квартира. А там и горница – словно в южные вечера попадаешь, и время наряжаться к этим вечеркам. И накрывать на стол. Скатерть – раритет настоящий, как многое здесь. Это же филиал хора, шутят. Костюмы, корзинки, убранство для народных праздников, концертов. Теперь девчата принесли показать семейные реликвии, и заиграла красками вся Украина.

Татьяна Филькова, участница украинского хора «Горлица»: «В основном предки по нашей линии все с Запада приехали, с 1906 года переезжали постепенно на новые земли, в Приморский край...».

Маргарита Карнатовская, участница украинского хора «Горлица»: «А это видите, украинский колорит. Это мы купили коробку конфет в Киеве. И вот эта обложка она пошла на украшение альбома. Приехали в Киев. И мы когда вышли, у нас костюмы ярче... Они говорят - вы откуда? Мы говорим из Владивостока. Люди останавливали, говорили: Боже мой, да мы сто лет тут настоящего украинского костюма не видели...»

Атмосфера такая, словно открыли земляки наши, приморцы, пространственное окно. И сделав шаг через порог, оказываешься вместе с ними с живописном украинском местечке, а там, ароматы кислого молока – его добавляют, чтобы воздушными были вареники – и творога, и поспевающей на огне картошки, ягод, сухофруктов – это всё любимые начинки.

Ольга Филиппович, участница украинского хора «Горлица»: «Начинки и с картошкой, и с ягодой, и с капустой моя мама делала...».

Ольга Рафаиловна - человек с несколькими музыкальными образованиями, вот кто помогает выстраивать хоровые партии, подбирает новинки. Судьба свела её со многими знатоками украинской и казачьей песни по всему Дальнему Востоку. И вот, из Магадана, от коллеги привезла особый распев. Такого, говорит, нигде еще не слышали. В Приморье – точно!

Ведь это ясно, располагая генетическим знанием и теплотой ко всему украинскому, они самые большие патриоты России и родного Приморья. Края, где мирно уживаются десятки национальностей. Они преданные владивостокцы, и одна из любимых песен вот эта, дивная, о городе нашенском: «Город туманов на берегу океана...»

Не смущайтесь, горилка должна быть на столе. Но королем напитков посреди картошки, вареничков, пампушек и кабачков, да, сала еще – это обязательно – вот этот взвар. Попросту – компот. Сваренный загодя, остуженный, разлитый в керамические кувшины. А оттуда, порциями, в кубки. И то ли Золотой Рог за окнами, то ли днепровские берега. Всё места родные, песенные.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]