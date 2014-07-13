Их никогда еще не выносили за стены Кремля — реликвии, в своё время украшавшие парадный камзол Петра Первого и маршальский китель Константина РокоссОвского. Орден Святого Андрея Первозванного и Орден Победы сегодня впервые представили сегодня во Владивостоке. С открытия выставки «За службу и храбрость — награды России», репортаж Ольги Катренко.

Удивительный, уникальный проект Музеев Московского Кремля и Музея имени Арсеньева - всё в превосходной степени не только из-за двух великих реликвий. О них с придыханием говорят даже почетные гости. Их действительно впервые вывезли за стены Кремля. Этот Орден Победы еще и не выставляли нигде. Орден Святого Апостола Андрея Первозванного — первая высшая государственная награда в Российской империи. Вот как о значимости происходящего во Владивостоке говорит хозяйка всего кремлевского собрания, Елена Гагарина.

Елена Гагарина, директор Музеев Московского Кремля: - «Самое приятное, самое полезное — делать выставки для зрителей, которые понимают, о чем идет речь, которые гордятся прошлым и настоящим своей Родины и которые интересуются историей.»

Её на пресс-конференции засыпают вопросами журналисты, особенно пишущие. Просят открыть темы новых совместных проектов. Их будет еще несколько в ближайшие четыре года. Вероятно, увидим коллекцию личных вещей Петра Первого, в том числе реликвии Полтавской битвы. Но пока взор не отрывается от экспонатов этой, только-только начинающейся. С 4 октября открыт публичный доступ. Здесь Полное георгиевское собрание: гордые отметины за подвиг. Орден Святой Екатерины, Святого Князя Владимира. Их создавали лучшие ювелиры. И с тех пор, на Санкт-Петербургском монетном дворе чудом сохранились первые орденские штемпели. Отличие только в том, что теперь орденами России занимаются те же, кто и деньги печатает.

Отдельное слово о портретах. Несколько их, с императорами и членами царской семьи — из Пермской художественной галереи. Граф Муравьев Амурский — из коллекции самого Музея Арсеньева. Для генерал-губернатора Восточной Сибири, с присоединение Амурского края, ордена стали знаком доверия с высоты престола. Возможностью решать важные для Дальней окраины России вопросы. Ордена Славы трех степеней, все награды Великой Отечественной и люди, запечатленные уже нашими современниками — гордость и честь. До января 2020 будет работать выставка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]