ТЕЛЕФЕСТИВАЛЬ «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ — 2020» ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Оргкомитет приглашает всех желающих принять участие в зрительском голосовании за работы, присланные на телефестиваль «Человек и море — 2020»

Проголосовать можно за любой фильм, представленный в разделе в период с 15 по 30 июля 2020 года.

Проголосовать можно за несколько фильмов сразу.

Итоги зрительского голосования будут объявлены 2 августа в эфире ГТРК «Владивосток» в программе «Местное время. Воскресенье» и опубликованы на сайте https://vestiprim.ru/festival/





Специальный участник Документальный фильм «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА». Фильм Сергея Брилёва.

В самую суровую военную зиму 1941-1942 годов экипажу советского крейсера-ледокола "Микоян" было поручено дойти через три океана из Черного моря во Владивосток и отправиться далее – на Северный морской путь. Такой приказ казался неосуществимым! По пути их ждали бой с фашистами у нынешних курортов в Эгейском море, бомбежка у египетских пирамид, участие в освобождении острова Мадагаскар, приключения в Уругвае и другие невероятные события.Сценарий фильма основан на рассекреченных архивах, забытых картах и воспоминаниях. Фильм снимался во Владивостоке, Уругвае и Израиле.

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1. Документальный фильм «ЧЕЛОВЕК-ОКЕАН» («Телесудия № 1», г. Москва).

Фильм из цикла «Герои. Жизнь продолжается». Герой истории - Евгений Черняев, Герой России, конструктор и командир глубоководного обитаемого аппарата «МИР-2», аналогов которому до сих пор нет в мире.

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2. Цикл телевизионных программ «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» (Телеканал «78», г. Санкт-Петербург).

Трилогия о подводных экспедициях на Балтике, погружении к затонувшим кораблям, реставрации артефактов и воссоздании с помощью компьютерной графики на основе фотограммометрии - снимков, сделанных водолазами - точной копии старинных кораблей в виде "за секунду до гибели". (3 фильма 2.1 2.2 2.3)

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3. Документальный фильм «СОЛЬ» (Киностудия «Азия-фильм», г. Новосибирск).

Документальный фильм режиссёра Владимира Эйснера о буднях и размышлениях рабочих на морских соляных копях Алтайского края на Бурлинском озере. Уникальные кадры одного из самых необычных промыслов в бессточном солёном озере, где промысел соли начали ещё в 1768 году.

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4. Документальный фильм «ГРАНИЦА» (Домашняя киностудия «Lighthouse”, г. Владивосток).

Фильм об отчаянной попытке участников экспедиции «Чукотка — территория открытий» пройти путём Семёна Дежнёва. Для этой истории изготовили парусные кочи — прототипы тех, на которых ходил Дежнёв.

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5. Телевизионный фильм «ЛЮДИ РФ. АННА ЩЕТИНИНА. ЖЕНЩИНА И МОРЕ» (Редакция телеканала Совета Федерации, г. Москва).

Рассказ о легендарной женщине-капитане, снятый в современных интерьерах Морского государственного университета им. Невельского.

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6. Документальный фильм «МОЁ СЕРДЦЕ ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА» (Дальневосточная киностудия, г. Хабаровск).

Историческое расследование о трагической судьбе российского фрегата «Диана» в Японии и о миссии Е.В. Путятин в середине 19 века по налаживанию отношений между Россией и Японией.

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7. Телевизионный репортаж «СПАСЕНИЕ ДАЙВЕРА» (ГТРК «Владивосток», Максим Каленник).

Специальный репортаж об истории спасения дайвера,который в ноябре двое суток пробыл в ледяных водах побережья острова Аскольд и которого совершенно случайно обнаружил экипаж проходящего мимо судна.

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8. Документальный фильм «ЗЕМЛЯ КЕРЕКОВ» («Этнографическое бюро студия», г. Екатеринбург).

Киноэкспедиция на побережье Берингово моря на места обитания самых древних жителей Арктики, потомки которых сегодня стали самым малочисленным народом в мире.

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9. Телевизионный репортаж «ОЛЬГИНСКИЕ РЫБАКИ» (ГТРК «Владивосток», Ольга Катренко).

Специальный репортаж с реки Аввакумовка и рыбацкого стана, где рыбаки северного Приморья ведут традиционный промысел рыбы.

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10. Телевизионный репортаж «МАЯК внутри, КАТОК на море» (Павел Мельник, Виктория Сарада, г. Владивосток).

Телевизионная зарисовка об особенностях отдыха и уникальных природных видах зимой на ледяном побережье Амурского залива на побережье Владивостока.

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11. Документальный фильм «Любовь, покорившая море» («Pavilion studio” Япония — Россия).

Непростая история соседских отношений между Россией и Японией постоянно ставит нас перед необходимостью ответить на вопрос, что мы возьмем в свое общее будущее? Если не прислушаемся к тихому голосу наших предков, Японское море так и останется для нас мемориалом сражений.

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12. Телевизионная программа из цикла «Наш Человек» «Дмитрий Анашкин» («Общественное телевидение Приморья», Андрей Кармаданов).

Документальная зарисовка об одном из самых известных во Владивостоке организаторов подводных видов спорта и уникальных заплывов в открытой воде Амурского залива. Лето 2013 года, кадры самого первого марафонского заплыва. Тогда подводные охотники не побоялись позвать боевых пловцов Тихоокеанского флота.

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13. Документальный фильм «Камчатка — лекарство от ненависти» («Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»).

Хроникально-документальный фильм-портрет о Вячеславе Немышеве. Чтобы избавиться от воспоминаний об участии в войне, он решил уехать жить на край земли – на Камчатку, чтобы снимать фильмы о миграции белых китов, спасаясь от своего собственного кошмара в безлюдном месте, один на один с дикой природой. Всю свою поездку он вёл видеодневник, стараясь запечатлеть на плёнке всё, что происходило с ним и вокруг него.

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14. Телевизионная программа из цикла «Морская» «Морские биологи о коронавирусе». (Общественное телевидение Приморья», Владимир Ощенко).

Выпуск программы, снятый в пандемическом режиме он-лайн; локации - в Приморье, Германии и Израиле. Сенсационный факт о веществах из морских губок Курильских островов, подавляющих РНК covid-19 и размножение вируса. Режиссерская метафора стихотворения А.А. Блока — улица, фонарь, аптека.

"Незванная армада, аннексированное море"

Цикл передач о браконьерстве шхун КНДР в территориальных водах РФ.

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15. Документальный фильм «Не рабы рыбы» ( Тамара Сушко, Швеция).

Тамара Сушко: « Эта совершенно потрясающая история, которая захватила меня полностью. Если бы я не встретилась с Лив Мьельде, эта история просто умерла бы, и никто бы не узнал о детях, рожденных в плену... Этот фильм должен был состояться, и я очень рада, что все получилось». Юрий Сальников всю жизнь думал, что родился во Владивостоке в 1947 году. Оказалось, что на несколько лет раньше и – в норвежском городе Бодо. Родители оформили ему новое свидетельство о рождении, чтобы на первенце не стояла печать сомнительного элемента советского общества. И ничего не рассказывали сыну. Понять обстоятельства их встречи и трагическую судьбу сотен и тысяч советских пленных Юрию Сальникову помогли норвежские исследователи, историки и ученые.

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16. Фильмы — путешествие «За семью озёрами Белое море», «Охота на китов», "Современный Робинзон Белого моря» (Марина Галкина, Москва).

Одна из самых популярных в России путешественница и спортсменка. Её фильмы о путешествиях, походах, встречах с интересными людьми невероятно популярны. Больше всего Марина Галкина любит Северо-Восток нашей страны. Тундру, тайгу и горы. Марина — автор книги "Одна на краю света". На фестивале представлены её работы исключительно в авторском исполнении

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17. Телевизионные репортажи «Возвращение Донузлава», «День штурмана» ( ГТРК «Севастополь», Алёна Давыдова).

Телевизионные репортажи о моряках-черноморцах, которые провели в Индийском океане гидрографическую экспедицию и обнаружили четыре острова и об особенностях подготовки штурманов на Черном море.

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18. Цикл информационных телевизионных программ «Вести Флота» (ГТРК «Севастополь»)

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19. Документальный фильм «Мост, которого нет» (Леонид Третьяков, г. Владивосток)

Телевизионная группа по дороге из Якутска на ледник Булуус попадает в огромную очередь на паромную переправу. Здесь завязывается документальная история о перипетиях строительства моста через реку Лена. Главный герой фильма, старик- водитель, оказывается известным краеведом, охотником и потомком древнего Якутского рода. У него своя точка зрения о необходимости строительства моста. Свое мнение и истории рассказывают самые разные люди, среди которых простые жители Якутии и известные путешественники.

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20. Документальный фильм «Один день Владимира Петровича». (Александр Трофимов, г. Москва).

Забытые сталинские лагеря, трагедии 90-х годов, любовь и чудесное спасение. Все переплелось в «Одном дне Владимира Петровича». Историко-этнографическая экспедиция на яхте «Святой Петр» остановилась на один день в устье реки Поной на Белом море.

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21. Фильм-путешествие «Как выжить в Антарктиде. Приют для терпящих бедствие», «Антарктида. Мечты сбываются. Под парусом с детьми к ледовому континенту» (Клочкова Марина, Клочков Андрей, Travely-Family, команда семейной парусной кругосветки).

Travely-Family - кругосветная семейная экспедиция “Великие Мысы и Антарктида” Команда яхты “Леди Мэри” - первый и единственный семейный экипаж с детьми, успешно сходивший под парусом в Антарктиду, прошедший мыс Горн, мыс Доброй Надежды, ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты. Уникальный опыт семейной парусной кругосветки с детьми - страны, океаны и острова, устройство яхтенной жизни и быта, ремонты, радости и трудности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]