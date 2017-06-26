ТЕЛЕФЕСТИВАЛЬ «ЧЕЛОВЕК И МОРЕ — 2020» ЗРИТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Оргкомитет приглашает всех желающих принять участие в зрительском голосовании за работы, присланные на телефестиваль «Человек и море — 2020»
Проголосовать можно за любой фильм, представленный в разделе в период с 15 по 30 июля 2020 года.
Проголосовать можно за несколько фильмов сразу.
Итоги зрительского голосования будут объявлены 2 августа в эфире ГТРК «Владивосток» в программе «Местное время. Воскресенье» и опубликованы на сайте https://vestiprim.ru/festival/
Специальный участник Документальный фильм «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТКА». Фильм Сергея Брилёва.
В самую суровую военную зиму 1941-1942 годов экипажу советского крейсера-ледокола "Микоян" было поручено дойти через три океана из Черного моря во Владивосток и отправиться далее – на Северный морской путь. Такой приказ казался неосуществимым! По пути их ждали бой с фашистами у нынешних курортов в Эгейском море, бомбежка у египетских пирамид, участие в освобождении острова Мадагаскар, приключения в Уругвае и другие невероятные события.Сценарий фильма основан на рассекреченных архивах, забытых картах и воспоминаниях. Фильм снимался во Владивостоке, Уругвае и Израиле.
1. Документальный фильм «ЧЕЛОВЕК-ОКЕАН» («Телесудия № 1», г. Москва).
Фильм из цикла «Герои. Жизнь продолжается». Герой истории - Евгений Черняев, Герой России, конструктор и командир глубоководного обитаемого аппарата «МИР-2», аналогов которому до сих пор нет в мире.
2. Цикл телевизионных программ «ПОДВОДНЫЙ РОМАН» (Телеканал «78», г. Санкт-Петербург).
Трилогия о подводных экспедициях на Балтике, погружении к затонувшим кораблям, реставрации артефактов и воссоздании с помощью компьютерной графики на основе фотограммометрии - снимков, сделанных водолазами - точной копии старинных кораблей в виде "за секунду до гибели". (3 фильма 2.1 2.2 2.3)
3. Документальный фильм «СОЛЬ» (Киностудия «Азия-фильм», г. Новосибирск).
Документальный фильм режиссёра Владимира Эйснера о буднях и размышлениях рабочих на морских соляных копях Алтайского края на Бурлинском озере. Уникальные кадры одного из самых необычных промыслов в бессточном солёном озере, где промысел соли начали ещё в 1768 году.
4. Документальный фильм «ГРАНИЦА» (Домашняя киностудия «Lighthouse”, г. Владивосток).
Фильм об отчаянной попытке участников экспедиции «Чукотка — территория открытий» пройти путём Семёна Дежнёва. Для этой истории изготовили парусные кочи — прототипы тех, на которых ходил Дежнёв.
5. Телевизионный фильм «ЛЮДИ РФ. АННА ЩЕТИНИНА. ЖЕНЩИНА И МОРЕ» (Редакция телеканала Совета Федерации, г. Москва).
Рассказ о легендарной женщине-капитане, снятый в современных интерьерах Морского государственного университета им. Невельского.
6. Документальный фильм «МОЁ СЕРДЦЕ ОСТАНЕТСЯ ЗДЕСЬ НАВСЕГДА» (Дальневосточная киностудия, г. Хабаровск).
Историческое расследование о трагической судьбе российского фрегата «Диана» в Японии и о миссии Е.В. Путятин в середине 19 века по налаживанию отношений между Россией и Японией.
7. Телевизионный репортаж «СПАСЕНИЕ ДАЙВЕРА» (ГТРК «Владивосток», Максим Каленник).
Специальный репортаж об истории спасения дайвера,который в ноябре двое суток пробыл в ледяных водах побережья острова Аскольд и которого совершенно случайно обнаружил экипаж проходящего мимо судна.
8. Документальный фильм «ЗЕМЛЯ КЕРЕКОВ» («Этнографическое бюро студия», г. Екатеринбург).
Киноэкспедиция на побережье Берингово моря на места обитания самых древних жителей Арктики, потомки которых сегодня стали самым малочисленным народом в мире.
9. Телевизионный репортаж «ОЛЬГИНСКИЕ РЫБАКИ» (ГТРК «Владивосток», Ольга Катренко).
Специальный репортаж с реки Аввакумовка и рыбацкого стана, где рыбаки северного Приморья ведут традиционный промысел рыбы.
10. Телевизионный репортаж «МАЯК внутри, КАТОК на море» (Павел Мельник, Виктория Сарада, г. Владивосток).
Телевизионная зарисовка об особенностях отдыха и уникальных природных видах зимой на ледяном побережье Амурского залива на побережье Владивостока.
11. Документальный фильм «Любовь, покорившая море» («Pavilion studio” Япония — Россия).
Непростая история соседских отношений между Россией и Японией постоянно ставит нас перед необходимостью ответить на вопрос, что мы возьмем в свое общее будущее? Если не прислушаемся к тихому голосу наших предков, Японское море так и останется для нас мемориалом сражений.
12. Телевизионная программа из цикла «Наш Человек» «Дмитрий Анашкин» («Общественное телевидение Приморья», Андрей Кармаданов).
Документальная зарисовка об одном из самых известных во Владивостоке организаторов подводных видов спорта и уникальных заплывов в открытой воде Амурского залива. Лето 2013 года, кадры самого первого марафонского заплыва. Тогда подводные охотники не побоялись позвать боевых пловцов Тихоокеанского флота.
13. Документальный фильм «Камчатка — лекарство от ненависти» («Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»).
Хроникально-документальный фильм-портрет о Вячеславе Немышеве. Чтобы избавиться от воспоминаний об участии в войне, он решил уехать жить на край земли – на Камчатку, чтобы снимать фильмы о миграции белых китов, спасаясь от своего собственного кошмара в безлюдном месте, один на один с дикой природой. Всю свою поездку он вёл видеодневник, стараясь запечатлеть на плёнке всё, что происходило с ним и вокруг него.
14. Телевизионная программа из цикла «Морская» «Морские биологи о коронавирусе». (Общественное телевидение Приморья», Владимир Ощенко).
Выпуск программы, снятый в пандемическом режиме он-лайн; локации - в Приморье, Германии и Израиле. Сенсационный факт о веществах из морских губок Курильских островов, подавляющих РНК covid-19 и размножение вируса. Режиссерская метафора стихотворения А.А. Блока — улица, фонарь, аптека.
"Незванная армада, аннексированное море"
Цикл передач о браконьерстве шхун КНДР в территориальных водах РФ.
15. Документальный фильм «Не рабы рыбы» ( Тамара Сушко, Швеция).
Тамара Сушко: « Эта совершенно потрясающая история, которая захватила меня полностью. Если бы я не встретилась с Лив Мьельде, эта история просто умерла бы, и никто бы не узнал о детях, рожденных в плену... Этот фильм должен был состояться, и я очень рада, что все получилось». Юрий Сальников всю жизнь думал, что родился во Владивостоке в 1947 году. Оказалось, что на несколько лет раньше и – в норвежском городе Бодо. Родители оформили ему новое свидетельство о рождении, чтобы на первенце не стояла печать сомнительного элемента советского общества. И ничего не рассказывали сыну. Понять обстоятельства их встречи и трагическую судьбу сотен и тысяч советских пленных Юрию Сальникову помогли норвежские исследователи, историки и ученые.
16. Фильмы — путешествие «За семью озёрами Белое море», «Охота на китов», "Современный Робинзон Белого моря» (Марина Галкина, Москва).
Одна из самых популярных в России путешественница и спортсменка. Её фильмы о путешествиях, походах, встречах с интересными людьми невероятно популярны. Больше всего Марина Галкина любит Северо-Восток нашей страны. Тундру, тайгу и горы. Марина — автор книги "Одна на краю света". На фестивале представлены её работы исключительно в авторском исполнении
17. Телевизионные репортажи «Возвращение Донузлава», «День штурмана» ( ГТРК «Севастополь», Алёна Давыдова).
Телевизионные репортажи о моряках-черноморцах, которые провели в Индийском океане гидрографическую экспедицию и обнаружили четыре острова и об особенностях подготовки штурманов на Черном море.
18. Цикл информационных телевизионных программ «Вести Флота» (ГТРК «Севастополь»)
19. Документальный фильм «Мост, которого нет» (Леонид Третьяков, г. Владивосток)
Телевизионная группа по дороге из Якутска на ледник Булуус попадает в огромную очередь на паромную переправу. Здесь завязывается документальная история о перипетиях строительства моста через реку Лена. Главный герой фильма, старик- водитель, оказывается известным краеведом, охотником и потомком древнего Якутского рода. У него своя точка зрения о необходимости строительства моста. Свое мнение и истории рассказывают самые разные люди, среди которых простые жители Якутии и известные путешественники.
20. Документальный фильм «Один день Владимира Петровича». (Александр Трофимов, г. Москва).
Забытые сталинские лагеря, трагедии 90-х годов, любовь и чудесное спасение. Все переплелось в «Одном дне Владимира Петровича». Историко-этнографическая экспедиция на яхте «Святой Петр» остановилась на один день в устье реки Поной на Белом море.
21. Фильм-путешествие «Как выжить в Антарктиде. Приют для терпящих бедствие», «Антарктида. Мечты сбываются. Под парусом с детьми к ледовому континенту» (Клочкова Марина, Клочков Андрей, Travely-Family, команда семейной парусной кругосветки).
Travely-Family - кругосветная семейная экспедиция “Великие Мысы и Антарктида” Команда яхты “Леди Мэри” - первый и единственный семейный экипаж с детьми, успешно сходивший под парусом в Антарктиду, прошедший мыс Горн, мыс Доброй Надежды, ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты. Уникальный опыт семейной парусной кругосветки с детьми - страны, океаны и острова, устройство яхтенной жизни и быта, ремонты, радости и трудности.
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