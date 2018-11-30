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Начат монтаж фабрики на строящемся для РРПК супертраулере «Капитан Вдовиченко»

Начат монтаж фабрики на строящемся для РРПК супертраулере «Капитан Вдовиченко»

На супертраулере «Капитан Вдовиченко», который строится для Русской Рыбопромышленной Компании (РРПК) на Адмиралтейских верфях (г.Санкт-Петербург), начат монтаж рыбоперерабатывающей фабрики. Работы выполняются при участии представителей поставщика – компании Carsoe AS, ведущего игрока на рынке оборудования для пищевой промышленности.

Мощность фабрики превышает возможности сегодняшних производств более, чем в 2 раза, и позволяет перерабатывать в продукцию с высокой добавленной стоимостью до 100% улова. Фабрика рассчитана на ежегодное производство около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими, а также более 8 тысяч тонн прочей продукции - икры и молок минтая, и др. Будет обеспечена переработка 100% отходов основного производства, из которых будет выпускаться около 6 тысяч тонн рыбной муки и жира в год.

«Размеры судна, длина которого превышает 108 метров, позволяют максимально эффективно разместить фабрику, обеспечив ее высокую производительность, удобство и безопасные условия труда для работников, - прокомментировал заместитель генерального директора РРПК по строительству флота Дмитрий Сапов. – На площади около 1000 кв.м будет установлено шесть производственных линий по обработке минтая, в том числе две линии для производства сурими, а также линия по обработке сельди. Это оборудование, которое требует внимательного отношения и скрупулёзной проработки всех компонентов системы. Обеспечить высокое качество монтажа позволит участие в процессе поставщиков оборудования, обладающих передовым опытом в данной сфере». 

Фабрика будет оснащена автоматизированными станциями сортировки и взвешивания обезглавленного минтая и сельди. Процесс упаковки продукции будет также автоматизирован.

Параллельно с установкой фабрики ведется монтаж промыслового, грузового и швартовного оборудования, а также рыбомучной установки.

Ввод судна в эксплуатацию намечен на следующий, 2021, год.

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Строящиеся для РРПК супертраулеры - самые крупные и самые технологически насыщенные суда для российского рыбопромыслового флота. Каждое новое судно рассчитано на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенная производственная мощность, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей.

Всего для РРПК планируется построить 11 судов нового поколения, 10 из них – по программе инвестиционных квот.

Справка:

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супер траулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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